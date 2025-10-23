銀座コージーコーナー、かぼちゃや紫芋など季節の味わいが楽しめるプチケーキをアソート/ハロウィン限定「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」販売

銀座コージーコーナーは、2025年10月24日から10月31日までの間、ハロウィン限定プチケーキアソート「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」(税込3,240円)を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

◆「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」

税込3,240円

10月31日のハロウィンに合わせ、「JOYJOYハロウィン」がテーマのプチケーキアソートを発売する。黒猫やドラキュラ、おばけなどのキャラクターがハロウィンを楽しむ様子を表現した。

銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」

【セット内容】

･「いたずらゴースト」

苺クリームとミルクグラサージュのタルト

･「黒猫のまほうつかい」

グラサージュがけしたチョコホイップクリームのタルト

･「JOYJOYおばけ」

ピスタチオ風味クリームを飾ったチョコホイップクリームのロールケーキ

･「ホラーハウス」

キャラメルガナッシュ入りパンプキンクリームのタルト

･「フランケンショート」

ミント風味ホイップクリームとブラックココアスポンジのホワイトチョコケーキ

･「魔女のトリックオアトリート」

紫芋あんとホイップクリームのタルト

･「ガイコツ」

ホワイトチョコホイップをのせたストロベリーチョコホイップクリームのロールケーキ

･「ビックリ目玉のタルト」

ブルーベリークリームのタルト

･「ドラキュラのベリーケーキ」

ラズベリーグラサージュをのせたホワイトチョコホイップクリームのケーキ

銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」専用BOX