銀座コージーコーナー、かぼちゃや紫芋など季節の味わいが楽しめるプチケーキをアソート/ハロウィン限定「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」販売
銀座コージーコーナーは、2025年10月24日から10月31日までの間、ハロウィン限定プチケーキアソート「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」(税込3,240円)を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。
※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。◆「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」
税込3,240円
10月31日のハロウィンに合わせ、「JOYJOYハロウィン」がテーマのプチケーキアソートを発売する。黒猫やドラキュラ、おばけなどのキャラクターがハロウィンを楽しむ様子を表現した。
銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」
【セット内容】
･「いたずらゴースト」
苺クリームとミルクグラサージュのタルト
･「黒猫のまほうつかい」
グラサージュがけしたチョコホイップクリームのタルト
･「JOYJOYおばけ」
ピスタチオ風味クリームを飾ったチョコホイップクリームのロールケーキ
･「ホラーハウス」
キャラメルガナッシュ入りパンプキンクリームのタルト
･「フランケンショート」
ミント風味ホイップクリームとブラックココアスポンジのホワイトチョコケーキ
･「魔女のトリックオアトリート」
紫芋あんとホイップクリームのタルト
･「ガイコツ」
ホワイトチョコホイップをのせたストロベリーチョコホイップクリームのロールケーキ
･「ビックリ目玉のタルト」
ブルーベリークリームのタルト
･「ドラキュラのベリーケーキ」
ラズベリーグラサージュをのせたホワイトチョコホイップクリームのケーキ
銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィンパーティー(9個入)」専用BOX