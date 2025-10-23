前日に突如５％以上下落していた金価格が２２日、小幅に上昇した/Jana Rodenbusch/Reuters

（ＣＮＮ）金価格が２２日、小幅に上昇した。前日にはそれまで上昇を続けていた価格が突如５％以上下落していた。

不確実性の時代に安全資産とみなされている金価格の下落には、投資家が記録的な高値を受け利益確定に動いたこと、米中当局が再び貿易協議を実施すると見込まれていることが背景にある。

金は、２２日の米東部時間午前１時４６分時点で１オンス＝４１４１．４８ドルで取引されており、上昇率は０．４％未満だった。

スポット価格は２０日に史上最高値となる４３８１．２１ドルを付けた後、２１日には１オンス＝４０８２．０３ドルと６．３％下落した。ニューヨーク金先物は５．７％安の４０８７．７０ドルで取引を終え、２０１３年４月以来の大幅な下落率を記録。銀とプラチナも２１日にそれぞれ７％と５％急落した。

アナリストらによると、この売りは数週間にわたる大量購入によって金価格が過熱水準にまで押し上げられたことを受けたものだ。

金は今年、歴史的上昇を記録している。５０％を超える急騰は、９・１１同時多発テロや０８年の金融危機、さらには新型コロナの世界的大流行期といった混乱期をも上回る。

過去２カ月だけをみても、米政府債務の増加、政治的不確実性、そして連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測を背景に需要がけん引され、金価格は２５％上昇した。

しかし、米中貿易摩擦緩和への楽観的な見方と米ドルの反発を受け、投資家は利益確定の動きを見せた。

トランプ米大統領は２０日、「中国の習近平（シーチンピン）国家主席とは非常に公平な合意に達するだろうと期待している」と述べた。

アナリストらは、世界第２位の金消費国であるインドで「ディワリ」祭が終了し、実物需要が減少していることも、金価格下落の要因になっていると指摘している。