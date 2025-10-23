半分タメ口・半分敬語で…TXT・スビン、年上女性たちの心を奪うショート動画で話題「僕も早く会いたい」

TOMORROW X TOGETHERのスビンが年上女性たちの心を奪った。

【写真】スビン、年上女優と密着ツーショット

10月27日に初放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『ヌナ（お姉さん）は僕にとって女だ』（原題）のMCを務めるスビンは、放送に先立ち公開されたショート動画で「年下彼氏ショット」を披露した。

スビンは年上女性にビデオ通話をかけた年下男性の設定で、「どこ？僕？待ってるよ。僕も早く会いたい。もうすぐ会おうね、ヌナ」と語りかけ、“半尊大”（ため口と敬語を絶妙に混ぜた甘い話し方）によるフラーティング（気を引こうとする言動）で女性たちの心をときめかせた。

（画像＝KBS 2TV）スビン

さらにファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」のライブでは、『ヌナは僕にとって女だ』の本放送視聴を呼びかけた。

彼は「実は恋愛バラエティはあまり好きなほうではなくて、勉強のつもりで見た恋愛リアリティ番組も自分の趣味ではなかったが、『ヌナは僕にとって女だ』は本当に面白くてリアクションが自然と出てしまった」とし、「うまくいきそうな予感がする。レギュラー出演することになって本当にワクワクしている」と番組への愛着を表した。

『ヌナは僕にとって女だ』は、キャリアのために激しい時間を過ごすあまり、まだ愛を見つけられずにいる女性たちと、「愛の前では年齢はただの数字にすぎない」と信じる男性たちのロマンスを描く。

年上年下のリアルロマンスを見守るMC陣として、スビンのほかにハン・ヘジン、ファンウ・スルヘ、チャン・ウヨン（2PM）が出演する。

（画像＝KBS 2TV）『ヌナは僕にとって女だ』

先に公開された予告編では、「干支一回り以上の年齢差」がある事実に衝撃を受ける年上女性たちと年下男性たちの姿が描かれ、波乱の展開を予感させた。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。