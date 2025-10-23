中川翔子、息子の笑顔ショット公開「ニッコリするの増えた感じがしますかわいい」
【モデルプレス＝2025/10/23】タレントの中川翔子が10月21日、自身のInstagramを更新。息子が笑顔を見せる写真を公開した。
【写真】双子出産40歳タレント「眼福すぎる」息子の笑顔
中川は「スライムドラクエ親子コーデで川の字、じゃない『ッ』の字！いまだけの写真毎日いっぱい撮ってます」と綴り、先日から投稿している「ドラゴンクエスト」の親子コーデ写真や、双子たちがスヤスヤと眠る様子など多数の写真を投稿。また「双子たちニッコリするの増えた感じがしますかわいい」とも記しており、中川の腕に抱かれた息子が、カメラ目線でにっこりと微笑むショットも公開。産後の日課や体の変化について綴った絵日記も投稿している。
この投稿には「ニコニコ可愛い」「見てるだけで幸せになる」「お母さんと一緒で嬉しいんだね」「天使の笑顔尊い」「成長を毎日見せてくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
