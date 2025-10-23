森崎ウィン＆Snow Man向井康二、“仲良しすぎる”関係性明かす「Ray」表紙に登場
【モデルプレス＝2025/10/23】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、10月23日発売の雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）2025年12月号の特別版表紙に登場する。
【写真】Snow Man向井康二がキス寸前
10月31日全国ロードショーの映画「（LOVE SONG）」で初共演した森崎と向井。交差して座ることでハートマークをつくり、こちらを見上げる2人のカットが表紙に。ジャケットにヴィンテージシャツやアーガイルニットをあわせた秋冬ルックも見せている。
カバーボーイ企画は「ふたりのカンケイ」と題して、異なるフィールドで輝く彼らが、初対面から撮影を通してぐっと距離を縮めていった“仲良しすぎる”関係性について語った。「話してて雰囲気合うじゃんって思った」（向井）、「それぞれが役を通した会話が、ウィンと康ちゃんの会話になっていたりして、気づいたら距離が縮んで行った」（森崎）といった、親友そして恋人役として向き合った2人だからこそ醸し出せるメロい空気感にフォーカスしたエピソードや、映画の見どころについて明かした。
さらに、クールな表情も楽しげな表情もぎゅっと詰め込んだスペシャルな両面ピンナップも付く。
通常版表紙は、本誌世代女子の憧れの的であるなごみが、カバーガールに初登場。肩のリボンスリーブが特徴的な黒のトップスが目を惹く、なごみらしい甘すぎないガーリーさにときめく1枚になっている。
今号の大特集は「悩める乙女に捧ぐ恋のハナシ」。日常の小さな喜びも、不安も抱えながらまっすぐに恋をする乙女を応援したいという思いを込めて“恋の特集”を掲載。俳優の日向亘と専属モデルの本田紗来が「恋の始まりは冬とともに」と題して、冬が連れてきた心温まるときめきの恋物語を熱演する。
WATWINGの連載「おれたちの1ページ」Vol.10では、今回の編集長を務める古幡亮氏が「食」をテーマに、鈴木曉と八村倫太郎と一緒に、口いっぱいに頬張る男らしい食べっぷりを披露しながら撮影。“オレ”的グルメBEST1も発表している。そして連載企画「LOVE PERSON」には、俳優の黒川想矢が初登場。話題作に立て続けに出演し、圧倒的な存在感とたしかな演技力で見る人を魅了する彼の“いま”と“これから”を深掘りしている。
さらに、櫻坂46の四期生メンバーから、Ray賞を受賞した中川智尋が初降臨。グループ加入から約半年、初ツアーの感想を始めとするグループ活動についてや、ファッション・メイクのこだわりやオフの日の過ごし方など、魅力満載な彼女の素顔に迫った。（modelpress編集部）
