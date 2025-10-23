「好みが同じだね！」と彼女のテンションを上げるマンガ９パターン
彼氏と同じマンガを持っていると、思わず「似たもの同士！」と興奮する女性が多いようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考に、「彼氏が持っていると、『好みが同じ！』とテンションが上がるマンガ９パターン」をご紹介いたします。
【１】全巻そろえているマメさに感心させられる『ドラゴンボール』
「そろえるのも大変だし、長い間大切に持っているのも大変なのに…。ステキな人だと思う」（３０代女性）というように、全４２巻を大事に持っているだけで、なんでも大切に扱ってくれる人だと感じるようです。『ドラゴンボール』以外の長編マンガも大事にしておくと、より彼女の評価が上がるかもしれません。
【２】笑いのツボが同じだと感じる『行け！ 稲中卓球部』
「なんかくだらないことでも２人でずっと笑っていられる自信がある」（３０代女性）というように、笑いに対しての価値観が同じだと思うようです。マンガ内の一番ウケたシーンや言葉などを聞いて、より２人の笑いのツボを深めてみると楽しめるでしょう。
【３】子どもゴコロと賢さを合わせ持っていそうな『名探偵コナン』
「推理で頭が鍛えられているはず！ でも子ども向けのマンガなので、ほどよい子どもゴコロも持ち合わせていそう」（３０代女性）と、賢いイメージと、遊びゴコロのギャップがある感じが、乙女ゴコロをくすぐるようです。
【４】かわいいだけが女じゃないと理解していそうな『花より男子』
「主人公の女性がたくましいので、女性にかわいさを求めてないと思う」（２０代女性）、「女性のあざとさも描かれているので、簡単に女にだまされなさそう」（２０代女性）というように、女性を見る目が肥えている男性として安心できるようです。
【５】純粋な恋愛観を持っていそうだと思う『君に届け』
「主人公たちのようなピュアな恋愛をしたいのかなーと妄想してしまう」（１０代女性）と、彼氏が純粋な恋愛観を持っていると知り、胸キュンする女性が多いようです。彼女が好きなシーンを真似してみると、よろこんでくれるかもしれません。
【６】青春時代に憧れた恋愛をまったりと語れそうな『天使なんかじゃない』
「これを持っている人とは、学生時代の恋愛もわかりあえそうと確信してしまう」（３０代女性）、または「青春マンガとして思い入れが強い」（２０代女性）との意見が女性から多く聞かれました。学生時代に憧れた恋愛の話をしてみると、彼女もテンションが上がり、新たな一面を見せてくれるかもしれません。
【７】恋する女ゴコロをわかってくれていそうな『ＮＡＮＡ』
「恋する女の心理が細かく描かれているから！」（２０代女性）というように、『ＮＡＮＡ』を読んでいる男性には、「恋愛偏差値が高そう」と、女性は期待するようです。ただし、『ＮＡＮＡ』の影響で、彼女にワガママを言われるなどの恋のかけひきをされるかもしれません。臨機応変に対応できるようにしておきましょう。
【８】「やっぱり読んでるよね！」と仲間意識が芽生える『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』
「『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』好きに悪い人はいない！」（２０代女性）というように、自分が好きなマンガを読んでいる男性は「いい人」と妄想する女性は多いようです。特に『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』は、仲間を大事にするマンガなので、彼氏を友情や愛情にあふれる人だと思い込んでいる女性が多い傾向が見られました。
【９】年の差があっても盛り上がれる『ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』
「お気に入りの場面を熱く語れそう」（２０代女性）というように、彼氏とキャラひとりひとりや湘北高校バスケ部の急成長ぶりについて熱く語りたい女性が多いようです。自分の好きな名シーンや名言を言い合ってみて、それが同じだとより深い絆が生まれるかもしれません。
ほかにも、彼女が「私もこれ持ってる！」と喜んでいたマンガがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
【１】全巻そろえているマメさに感心させられる『ドラゴンボール』
「そろえるのも大変だし、長い間大切に持っているのも大変なのに…。ステキな人だと思う」（３０代女性）というように、全４２巻を大事に持っているだけで、なんでも大切に扱ってくれる人だと感じるようです。『ドラゴンボール』以外の長編マンガも大事にしておくと、より彼女の評価が上がるかもしれません。
「なんかくだらないことでも２人でずっと笑っていられる自信がある」（３０代女性）というように、笑いに対しての価値観が同じだと思うようです。マンガ内の一番ウケたシーンや言葉などを聞いて、より２人の笑いのツボを深めてみると楽しめるでしょう。
【３】子どもゴコロと賢さを合わせ持っていそうな『名探偵コナン』
「推理で頭が鍛えられているはず！ でも子ども向けのマンガなので、ほどよい子どもゴコロも持ち合わせていそう」（３０代女性）と、賢いイメージと、遊びゴコロのギャップがある感じが、乙女ゴコロをくすぐるようです。
【４】かわいいだけが女じゃないと理解していそうな『花より男子』
「主人公の女性がたくましいので、女性にかわいさを求めてないと思う」（２０代女性）、「女性のあざとさも描かれているので、簡単に女にだまされなさそう」（２０代女性）というように、女性を見る目が肥えている男性として安心できるようです。
【５】純粋な恋愛観を持っていそうだと思う『君に届け』
「主人公たちのようなピュアな恋愛をしたいのかなーと妄想してしまう」（１０代女性）と、彼氏が純粋な恋愛観を持っていると知り、胸キュンする女性が多いようです。彼女が好きなシーンを真似してみると、よろこんでくれるかもしれません。
【６】青春時代に憧れた恋愛をまったりと語れそうな『天使なんかじゃない』
「これを持っている人とは、学生時代の恋愛もわかりあえそうと確信してしまう」（３０代女性）、または「青春マンガとして思い入れが強い」（２０代女性）との意見が女性から多く聞かれました。学生時代に憧れた恋愛の話をしてみると、彼女もテンションが上がり、新たな一面を見せてくれるかもしれません。
【７】恋する女ゴコロをわかってくれていそうな『ＮＡＮＡ』
「恋する女の心理が細かく描かれているから！」（２０代女性）というように、『ＮＡＮＡ』を読んでいる男性には、「恋愛偏差値が高そう」と、女性は期待するようです。ただし、『ＮＡＮＡ』の影響で、彼女にワガママを言われるなどの恋のかけひきをされるかもしれません。臨機応変に対応できるようにしておきましょう。
【８】「やっぱり読んでるよね！」と仲間意識が芽生える『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』
「『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』好きに悪い人はいない！」（２０代女性）というように、自分が好きなマンガを読んでいる男性は「いい人」と妄想する女性は多いようです。特に『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』は、仲間を大事にするマンガなので、彼氏を友情や愛情にあふれる人だと思い込んでいる女性が多い傾向が見られました。
【９】年の差があっても盛り上がれる『ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』
「お気に入りの場面を熱く語れそう」（２０代女性）というように、彼氏とキャラひとりひとりや湘北高校バスケ部の急成長ぶりについて熱く語りたい女性が多いようです。自分の好きな名シーンや名言を言い合ってみて、それが同じだとより深い絆が生まれるかもしれません。
ほかにも、彼女が「私もこれ持ってる！」と喜んでいたマンガがあれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）