マンションの投資物件、専有面積は「20〜 50平米」が鉄則のワケ…広さが「家賃」と「資産価値」を左右する

人口減少が進む日本にあって、東京だけは例外的に住宅需要が続く――。この構造的な強みを背景に、都心中古マンション投資は安定資産として多くの投資家を惹きつけています。

しかし、一歩間違えればリスクも大きく、せっかくの資産形成も“だいなし”になってしまいます。そこで、不動産投資における気を付けなければならないポイントや失敗を防ぐ不動産投資の手法を、自らも90戸の賃貸物件を所有する天田浩平氏の『東京〈中古〉マンション投資の教科書』よりお伝えします。

「投資効率が高い」専有面積のゾーンとは

物件選びにおいて、立地、築年数の次に重要な条件が、部屋の「広さ」、つまり専有面積です。中古マンション投資においては、この広さも「狭すぎてもダメ、広すぎても非効率」という、絶妙なバランス感覚が求められます。

私が長年のマンション投資経験から導き出した、もっとも投資効率が高い専有面積のゾーンは「20〜50平米」です。

まず、「狭すぎる」物件のリスクについて説明しましょう。市場には12平米や15平米といった、極端にコンパクトなワンルームも数多く存在します。こうした物件は価格が安い分、購入時の利回りの数字は高く設定されがちです。

しかし、近年の入居者は、たとえ一人暮らしであっても、居住スペースにある程度のゆとりを求める傾向が強まっています。そのため、20平米を切るような狭い部屋は入居者から敬遠されやすく、家賃も上がりにくいという明確なデメリットがあります。

事実、私の管理物件でも、家賃が上がっているのは20平米以上で条件が整った、いわゆる「優等生」タイプの物件がほとんどです。逆に、16平米や18平米で、しかも風呂トイレが一緒の古いタイプの物件は、残念ながらほとんど家賃が上がっていません。

6万円の家賃が7万円になることはほとんどなく、むしろ5万8000円に下がってしまうことさえあるのです。ローンを完済していれば損はしないまでも、大きな利益は期待しにくいのが実情です。

反対に、「広すぎる」物件にも注意が必要です。例えば、60平米や70平米を超えるようなファミリータイプの物件は、購入条件が複雑で入居者が決まりにくく、空室期間が長引くリスクを抱えています。

単身者は本人が入居を決めますが、ファミリータイプの場合は夫婦やお子さんなどから複数の意見が出るため、話し合いが長引くのは当たり前ですし、契約寸前でキャンセルになることもめずらしくありません。

また、専有面積が広くなればなるほど、価格も高くなります。同じ自己資金で投資を始めるのであれば、高額なファミリータイプを1戸買うよりも、手頃な価格の単身者向けマンションを複数所有する方が、リスク分散と資産形成スピードの観点からはるかに有利です。

…つづく＜マンションの投資物件は、東京23区を外すとリスク大…絶対におすすめしない「エリア」と「立地条件」とは＞でも、失敗を防ぐ不動産投資のポイントを解説します。

