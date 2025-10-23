【難読漢字】「納戸」って読めますか？ 読めたらスッキリ！もやもやを解消する漢字クイズ

あなたは読めますか？

突然ですが、「納戸」という漢字読めますか？

家の間取り図などで目にする機会がありますが、普段あまり会話で使わない言葉かもしれません。この漢字が示す「部屋」は、具体的にどのようなスペースを指すのでしょうか？

気になる正解は……

「なんど」でした！

「納戸（なんど）」とは、もともと「衣服や調度品などを納めておく部屋」という意味です。現代の不動産や建築においては、建築基準法上の「居室」の基準を満たさない部屋のことを指します。居室として認められるには、床面積に応じた採光や換気のための窓が必要ですが、「納戸」は窓がない、または窓が小さく、その基準を満たしていません。

そのため、間取り図ではサービスルーム（S）やフリールームなどと表記されることもあり、主な用途は収納スペースですが、広さによっては書斎、趣味の部屋、子どもの遊び場など、多目的な空間として活用されることもあります。

「この物件は2LDKに納戸がついている」「季節外れの家電を納戸にしまう」「日焼けさせたくない大切な衣類は納戸で保管する」といったように使われます。

住まい探しには欠かせない知識である「納戸」。この機会に、読み方と、その言葉が持つ建築基準法上の意味をしっかり覚えておきましょう。

