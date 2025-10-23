「大学、社会人のナンバーワン投手でしょう」

亜大・斉藤汰直の60mキャッチボールは強く、低く、まっすぐに伸びる

セ・リーグのスカウトがこう言った。

ドラフト会議前日の22日、巨人が1位指名を公表した鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸（23）のことだ。

崇徳（広島）、城西大時代は控え投手だったが、社会人の鷺宮製作所に入って先発を経験。2年目の今年は3月のスポニチ大会で好投して初優勝の原動力に。8月の都市対抗はエースとしてTDKとの初戦に先発して6回2安打1失点、8奪三振で勝利投手になった。

「何より制球がいい。147〜148キロのストレート、スライダー、チェンジアップを両サイドに投げ分けられるうえに、球質もいい。キレがあり、いずれも勝負球に使える。緩急をつけた投球ができるので立ち上がりから安定しているし、大崩れしません。左腕では明大の毛利、右腕では青学大の中西の評価が高いですが、彼らと比べてもワンランク上じゃないでしょうか」（前出のスカウト）

178センチ、75キロ。プロの投手にしては小柄とはいえ、「肩のスタミナが不安でしたけど、9回を投げられるし、心配ない。欠点というか、課題らしい課題は、ないんじゃないですか？」（同）。

巨人の先発左腕はグリフィン（30=6勝1敗、防御率1.62）、横川（25=2勝0敗、同2.59）、井上（24=4勝8敗、同3.70）の3人。このうちグリフィンはメジャー復帰の可能性が浮上しているうえ、横川と井上はいまひとつ伸び悩んでいる。

というか、不足しているのは左腕に限らない。今季2ケタ勝利をマークした先発は山崎（27=11勝4敗、防御率2.07）ひとり。昨年まで絶対エースだった戸郷（25=8勝9敗、同4.14）はさっぱりだったし、赤星（26=6勝9敗、同2.68）も先発としては物足りない。

この日、1位指名を公表した竹丸は何しろ、「大学、社会人でナンバーワン」と評価されている投手だ。指名が他球団と重複する可能性はあるものの、仮に獲得にこぎつけられるようなら、いきなり来季の開幕投手を争う存在になるかもしれない。

日刊ゲンダイでは現在、ドラフト候補たちの球を実際に受けて取材するスポーツライター・安倍昌彦氏の短期集中連載を掲載している。その中で、竹丸の名前も取り上げられた。いったい安倍氏は竹丸をどう評価したのか。

