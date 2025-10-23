¥Û¥ó¥À¡¦¥ô¥§¥¼¥ë¤Ë¡ØRS¡ÙÄÉ²Ã¡ª¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¼ÂÍÑÀÎ¾Î©¡Úµ¡³£¼°Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤â¥¯¥ê¥¢¡Û
RS¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
10·î23Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ø¥ô¥§¥¼¥ë¡Ù¡ÊVEZEL¡Ë¤Ë¿·¥°¥ì¡¼¥É¡Øe:HEV RS¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢RS¡Ë¤òÄÉ²ÃÀßÄê¤·¤Æ24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Û¥ó¥À¡¦¥ô¥§¥¼¥ë¤Ë¡ØRS¡ÙÄÉ²Ã¡ª¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¼ÂÍÑÀÎ¾Î©¡¡Á´64Ëç
¥Û¥ó¥À¡¦¥ô¥§¥¼¥ë¤Ï½éÂå¤¬2013Ç¯10·î¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½¹Ô·¿¤Ï2021Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£RS¥°¥ì¡¼¥É¤Ï2016Ç¯2·î¤Ë½éÂå¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô·¿¤Ç¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ø¥ô¥§¥¼¥ë¡Ù¤Ë¿·¥°¥ì¡¼¥É¡Øe:HEV RS¡Ù¤òÄÉ²ÃÀßÄê¡£ ÅÄÃæ½¨Àë
¡ØRS¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥×R¤Û¤É¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»Ø¸þ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¥·¥Ó¥Ã¥¯¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤äN-ONE¤Ê¤É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¼Ö½é¤ÎRS¤Ï1974Ç¯10·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥·¥Ó¥Ã¥¯RS¤À¡£RS¤È¤¤¤¦¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Åö»þ¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ø¥í¡¼¥É¥»¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ô¥§¥¼¥ëRS¤Ç¤Ï²¿¤ÎÎ¬¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ô¥§¥¼¥ë¤Î»ý¤Ä¶¯¤ß¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥ÀÅÁÅý¤Î¡ØRS¡á¥í¡¼¥É¥»¡¼¥ê¥ó¥°¡ÙÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢·ãÀï¶è¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV»Ô¾ì¤ÇÃå¼Â¤ËÈÎÇäÂæ¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Éý¹¤¤¸ÜµÒÁØ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ô¥§¥¼¥ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¶õ´Ö²ÁÃÍ¡¢Áö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹¥É¾¤ÎÍýÍ³¤À¤¬¡¢¤³¤ÎRS¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ô¥§¥¼¥ëÁ´ÂÎ¤Î³ÈÈÎ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ô¥§¥¼¥ëRS¤Î³µÍ×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥â¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥â¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£
¥ô¥§¥¼¥ëRS¤Î¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ô¥§¥¼¥ë¡Ù¡£ÅÔ»Ô·¿SUV¤Ç¤¢¤ë¥ô¥§¥¼¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£¤Þ¤º¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È·Ú²÷À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
ÀìÍÑ¤Î¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¹â¤µ¤ò15mm²¼¤²¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÀ¤òÊÑ¹¹¡£ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ÖÎ¾°ÂÄêÀ¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ»×¤Ë±þ¤¨¤ë¥ê¥Ë¥¢¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢Áà¤ë´î¤Ó¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¹â¤ÏZ¥°¥ì¡¼¥É¤Î1590mm¤è¤ê45mmÄã¤¤1545mm¤È¤·¤¿¡£ ÅÄÃæ½¨Àë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¥â¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥â¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡Ù¡£¤Þ¤º¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥í¡¼&¥ï¥¤¥É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¹õ¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ÈÀÖ¤¤RS¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥í¥¢¥°¥ê¥ë¡¢ÀìÍÑÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥À¡¼¥¯¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¡Ë¡¢¥É¥¢¥í¥¢¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥À¡¼¥¯¥¯¥í¡¼¥à¡Ë¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ü¥À¡¼¥¯ÀÚºï¥¯¥ê¥¢¤Î18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Â²¼¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÇÑ¤·¤Æ¥¬¥é¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¼Ö¹â¤ò30mm²¼¤²¡¢Á°½Ò¤Î¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹15mm¡Ë¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¼Ö¹â¤ÏZ¥°¥ì¡¼¥É¤Î1590mm¤è¤ê45mmÄã¤¤1545mm¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡³£¼°Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¸Ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔ»Ô·¿SUV¤Î¥ô¥§¥¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Ä¹¤Ï45mmÄ¹¤¤4385mm¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´Éý¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Í½Ìó³«»Ï1¥õ·î¼å¤ÇÌó1400Âæ°Ê¾å¤ò¼õÃí
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¶õ´Ö¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ËÜ³×´¬¤¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥ì¥Ð¡¼¥·¥Õ¥È¥Ö¡¼¥Ä/¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÆþ¤ê¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å&¥É¥¢¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥ÈÃÏ¤Ï¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹¡ß¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¨¡¼¥É¡ß¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀìÍÑ¥³¥ó¥Ó¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¹õ¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£ ÅÄÃæ½¨Àë
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¾¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢1.5L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü2¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Øe:HEV¡Ù¤ËÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È4WD¤òÀßÄê¤·¡¢ÀèÂå¤Î¥ô¥§¥¼¥ëRS¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿4WD¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ì¥Ã¥É¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤òÁÊµá¿§¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥°¥ì¡¼¤Ê¤ÉÁ´5¿§¤ÇÅ¸³«¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢FF¤¬374Ëü8800±ß¡¢4WD¤¬396Ëü8800±ß¡£ÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤Ï¥ô¥§¥¼¥ëRS¤Î¤ß¤ÇÇ¯´Ö1ËüÂæ¡ÊÌó800Âæ/·î¡Ë¤À¤¬¡¢9·î18Æü¤ËÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢10·î13Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç´û¤Ë1400Âæ°Ê¾å¤Î¼õÃí¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹¥Ä´¤Ö¤ê¤À¡£
ÅÔ»Ô·¿SUV¡¢¥ô¥§¥¼¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤ëRS¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV»Ô¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£