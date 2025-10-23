Number_i・神宮寺勇太、モード＆カジュアルで“輝き”表現 ミキモトスペシャルムービーに登場【コメントあり】
Number_iの神宮寺勇太が、ミキモト「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」のスペシャルムービーに登場。モードからカジュアルまで異なる雰囲気で、ブランドの輝きを表現した。
【動画】モード＆カジュアル！“輝き”が表現された神宮寺勇太スペシャルムービーが公開
神宮寺は2024年より、同社とパートナーシップを結んでいる。
ミキモトは11月1日、「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」の新作ペンダントを発売する。幸運を射止める矢のモチーフを放射状にあしらったメダリオンはアイコニックなデザインで、同社のマスターピースである「矢車」をモダンに昇華させて誕生した。
未来を照らすお守りのような存在として日常を華やかに彩るコレクションに、新たに加わったのはラピスラズリを主役にしたペンダント。深遠なブルーの色彩美と8本の矢に共鳴するダイアモンドの輝きは、身に着ける人に幸運を呼び寄せる。
■神宮寺勇太、コメント
――「LUCKY ARROWS」について
メダリオンの形がとてもかわいらしくて大好きです！さらに「お守り」のジュエリーというコンセプトが心に響きました。身に着けているだけで幸せになれる、このジュエリーでハッピーに過ごせるという考え方って素敵ですよね。
特に新作のラピスラズリのブルーは深みがあって美しく、よく見ると天然石の個性が表れていて興味深かったです。そして選び抜かれた素材だけでなく、作りの繊細さからもミキモトのハイジュエラーとしてのこだわりが伝わり、改めてその凄さを感じました。
――キャンペーンを見てくださっている方へのメッセージ
グローバルキャンペーンということで、世界中の方に見てもらえることがとても嬉しいです。
この「LUCKY ARROWS」を頑張った自分へ、また大切な方へのプレゼントとして、多くの方に手に取って頂き、たくさん幸せになってほしいです！
【動画】モード＆カジュアル！“輝き”が表現された神宮寺勇太スペシャルムービーが公開
神宮寺は2024年より、同社とパートナーシップを結んでいる。
ミキモトは11月1日、「LUCKY ARROWS（ラッキー アローズ）」の新作ペンダントを発売する。幸運を射止める矢のモチーフを放射状にあしらったメダリオンはアイコニックなデザインで、同社のマスターピースである「矢車」をモダンに昇華させて誕生した。
■神宮寺勇太、コメント
――「LUCKY ARROWS」について
メダリオンの形がとてもかわいらしくて大好きです！さらに「お守り」のジュエリーというコンセプトが心に響きました。身に着けているだけで幸せになれる、このジュエリーでハッピーに過ごせるという考え方って素敵ですよね。
特に新作のラピスラズリのブルーは深みがあって美しく、よく見ると天然石の個性が表れていて興味深かったです。そして選び抜かれた素材だけでなく、作りの繊細さからもミキモトのハイジュエラーとしてのこだわりが伝わり、改めてその凄さを感じました。
――キャンペーンを見てくださっている方へのメッセージ
グローバルキャンペーンということで、世界中の方に見てもらえることがとても嬉しいです。
この「LUCKY ARROWS」を頑張った自分へ、また大切な方へのプレゼントとして、多くの方に手に取って頂き、たくさん幸せになってほしいです！