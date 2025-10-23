「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。清掃車の火災事故があったことを報告し、注意を呼びかけました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「後輩の清掃車が火災になりました。原因はライターだったそうです。出来たらガスを抜いていただけたら嬉しいです」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「後輩の清掃車が火災になりました。原因はライターだったそうです。出来たらガスを抜いていただけたら嬉しいです。」と投稿。









続けて、使い捨てライターのガスの抜き方について画像を投稿し、「火をつけた後に息をかけて消して、テープでとめるとガスが抜けます。」と紹介しました。









滝沢さんは「清掃員にわかりやすいようにまとめてくれても助かります！」と、呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じてごみの分別に関する豆知識を発信し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の指示をご確認ください。

