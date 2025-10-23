°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹♡¡ÖRosem¡×¤Î½©¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êーÅÐ¾ì
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)19»þ¡¢°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRosem¡Ù¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬È¯Çä³«»Ï¡ªÂè°ìÃÆ¤¬¤ï¤º¤«6»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡É¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½©¤é¤·¤¤¥·¥¢ー¥°¥ìー¤È¥·¥¢ー¥Ö¥ëー¤Î2¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î½©¤ò¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë♡
½©¤Î¿·ºî♡¥·¥¢ー¥°¥ìー¡õ¥·¥¢ー¥Ö¥ëー¤Î2¿§Å¸³«
²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡ØRosem¡Ù¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢½©¤é¤·¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥·¥¢ー¥°¥ìー¤È¥·¥¢ー¥Ö¥ëー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢ー¥°¥ìー¤ÏÍ¥¤·¤¤¿§Ì£¤ÇÈ©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¥·¥¢ー¥Ö¥ëー¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¿§¤â¡¢ºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡É¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ä¥®¤Î¥Û¥Ã¥È¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È♡´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¿¥¤¥Ä&¥ì¥®¥ó¥¹
µ¡Ç½À¤âÈ´·²♡¥Ö¥é¤È¥·¥çー¥Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¡ØRosem¡Ù¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬Éý¹¤¯¡¢A～G¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ð¥¹¥È65～75¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¤È¥·¥çー¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥çー¥Ä¤Î¥Ò¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤âM¡Ê87～95cm¡Ë¤ÈL¡Ê92～100cm¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢²÷Å¬¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£½©¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
Âè°ìÃÆ´°Çä¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ª½©¤Î¿·ºî¤Ë´üÂÔ
¡ØRosem¡Ù¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«6»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¡¢SNS¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃå¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î°ËÆ£Åí¡¹¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢Âè°ìÃÆ¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¡¢½©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¢ö
¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç½©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
°ËÆ£Åí¡¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRosem¡Ù¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¥·¥¢ー¥°¥ìー¤È¥·¥¢ー¥Ö¥ëー¤Î½©¤é¤·¤¤¥«¥éー¤Ç¡¢¡É¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£
Âè°ìÃÆ¤¬Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½©¤Îµ¨Àá´¶¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¤¼¤Ò¡¢²Ä°¦¤µ¤ÈÃå¿´ÃÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¢ö