株式会社キャリアデザインセンター（東京都港区）が運営する女性の転職に特化した転職サイト『女の転職type』は、このほど「実家暮らし」についての調査結果を発表しました。それによると、働く女性の3人に1人以上が「実家暮らし」で、そのうちの約6割は「実家を出る意思がない」ことがわかりました。



調査は、同サイト会員の20〜50代の働く女性484人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「現在実家で暮らしている」と答えた人は36.8％、これを年代別で見ると、20代（46.5％）と30代（40.8％）が4割以上を占めました。



また、居住地別では、東京在住の人が18.9％、東京以外の人は40.9％と、東京在住の人と比べると実家暮らしの人が2倍近くになっていることがわかりました。



実家で暮らしている人に対して、「今後、実家を出る予定」を聞いたところ、「出る予定」は41.0％、「出る予定なし」は32.0％、「わからない」は27.0％となり、「出る予定なし」「わからない」を合わせると、6割弱が実家を出る意思がないことがわかりました。



なお、「実家で暮らしている理由」としては、「自立できるお金がない」（34.8％）、「貯金、節約したい」（30.9％）、「趣味や旅行にお金を使いたい」（21.9％）といったお金に関係する理由が上位を占めました。



続けて、「実家に入れているお金」について聞いたところ、「3万円〜5万円未満」（24.2％）や「5万円〜10万円未満」（21.3％）などが上位に挙がったものの、最も多かったのは「入れていない」（33.1％）が約3割を占めました。



さらに、「実家での家事の負担率」については、「1〜2割」（32.6％）や「3〜4割」（22.5％）に回答が集まった一方、「まったく負担していない」（14.6％）、「すべて負担している」（4.5％）、「8割〜9割」（6.2％）という人も一定数見られました。



加えて、職場の昼食用として「親にお弁当を作ってもらうことがある」と答えた人は、「ほぼ毎日」（14.6％）、「週に数回」（5.1％）などを合わせて約2割となりました。



次に、「もし結婚する場合、相手に一人暮らし経験を求めますか」と聞いたところ、全体の66.3％が「求める（強く求める＋少し求める）」と回答。



「相手に一人暮らし経験を求める」と答えた割合を実家暮らしの人とそうでない人で見ると、実家暮らしの人は51.7％、実家暮らし以外の人は74.8％となりました。



また、「現在の金融資産（預貯金、株式、投資信託など）」について聞いたところ、実家暮らしの人、そうでない人いずれも「10万円未満」（実家暮らし30.9％、実家暮らし以外22.9％）が最も多くなった一方、「100万円以上」では、実家暮らしの人の44.9％に対して、実家暮らし以外の人では54.0％と、実家暮らし以外の人のほうが9.1pt多くなりました。



最後に、「今の暮らしの満足度」について聞いたところ、「満足している」と答えた割合は、実家暮らしの人が49.4％、実家暮らし以外の人は41.8％となり、実家暮らしの人のほうが満足度が高い結果となりました。



▽女の転職type／「実家暮らしについて」聞いてみました。