¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¤Ç¹æµã¡¢¹â¹»Ìîµå¹»²Î¤ÇÓË°ö¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ëµ¤Ê¬¤Ï¥É¥Ê¥É¥Ê¡¡¡ÈÎÞÁ£¤æ¤ë¤æ¤ëÂ²¡É¤Îµã¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼«Í³¤¹¤®¤ë
¿Í¤Î´¶¾ð¤Ï¤È¤¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÎÞ¤â¤í¤µ¡×¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤äÂ´¶È¼°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¤Ê¤éÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëµã¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¹æµã¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¡¡¤½¤Î´¶¼õÀ¤ò¾¯¤·Ê¬¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¹æµã¤¹¤ëÆæ
ÀèÆü¡¢A»Ò¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Î²È¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª±à¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹Íè±à¼Ô¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿A»Ò¤µ¤ó¤âÆÍÁ³¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÉ¡¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡©¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥ó¥À¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È»×¤ï¤º¶Ã¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¦¤Î¡£¤³¤Î¿Í¡¢¤â¤¦¥Ñ¥ó¥À¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¡×¤È¤ÎÊÖÅú¡£
¤Ä¤Þ¤êA»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æµã¤¡¢¤½¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿Ã¯¤«¤¬µã¤¯¡½¡½¡£»×¤ï¤º¡ÖÎÞ¤Î¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¿Í·Á¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òµã¤¤Ê¤¬¤éÊó¹ð¤¹¤ëÆæ
T¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¡¢½÷»Ò²ñÃç´Ö¤È¡¢º£¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
T¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ëµã¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âµã¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î°é¤Ã¤¿´Ä¶¤¬¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉ¡À¼¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹æµã¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆâÍÆ¤è¤ê¤â´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ìÉý¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹»²Î¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ææ
¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦K¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¡£¹Ã»Ò±à¤Î¾¡Íø¹»¤Î¹»²Î¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇËè²óµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤âÃÎ¤é¤º¡¢»î¹ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¹»²Î¤ò²Î¤¦µå»ù¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ÈÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤ò´¶¤¸¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅØÎÏ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ëµã¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤Ç¤¹¡£¹»²Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬K¤µ¤ó¤ÎÎÞÁ£¤òÄ¾ÀÜ»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äµå»ù¤¿¤Á¤è¤êµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼ÖÇÑ´þ¤ÇÂç¤²¤µ¤ÊºÇ½ª²ó
U¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¾è¤Ã¤¿ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¤È¤¡¢ÎÞ¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö°é»ù¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¸å¤ËÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤ò¾è¤»¤Æ¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢°ú¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËºÜ¤»¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¸«Á÷¤ëºÝ¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤Ï¥É¥Ê¥É¥Ê¤¬Î®¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î°é»ù¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±½ä¤ê¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¿ôÇ¯´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¡£¤Ê¤Î¤ËÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶Æ°µðÊÔ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡£¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÞÁ£¼å¼ÔÁª¼ê¸¢¤ÎÃæ¤Ç
²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤Ï¿Í´ÖÆÃÍ¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤Ï¡Ö½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÉð´ï¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¡¢É®¼Ô¤ÎÎÞÁ£¤Ïº½Çù²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤¹¤é¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤°¤ËÎÞ¤òÎ®¤»¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´¶¼õÀ¤ò¾¯¤·Ê¬¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦º£Æü¤³¤Îº¢¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢¡ÖÎÞÁ£¤æ¤ë¤æ¤ëÂ²¡×¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë