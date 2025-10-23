ちいかわたちがリップのフタにちょこん♪ 「リップキャップマスコット」カプセルトイに登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』に登場する仲間たちが、リップクリームをかわいく装飾できるリップキャップマスコットになったカプセルトイ「ちいかわ リップキャップマスコット」が、10月25日（土）から全国のカプセルトイ売り場で順次発売される。
【写真】ラインナップは全6種類！ 「リップキャップマスコット」ラインナップ一覧
■いろんな用途で楽しめる
今回発売される「ちいかわ リップキャップマスコット」は、リップクリームのフタ部分（直径約15mm）に装着でき、ついなくしがちなリップをちいかわたちが守ってくれるアイテム。
ラインナップは6種類で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、シーサー、くりまんじゅうのリップキャップマスコットが展開される。
キャップにはめるだけでなく、おかおのキーホルダーとして単独で使ったり、デスクにちょこんと飾ったりしても楽しむことが可能。
全種類ボールチェーン付きなので、持ち運びにも便利だ。ちいかわたちと一緒だと、毎日のリップケアタイムがもっとハッピーになるかもしれない。
