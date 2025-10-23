都内最大「しまむら」西友大森に10．30オープン！ ハズレなしの抽選会も開催
都内最大の売場面積を誇る「ファッションセンターしまむら西友大森店」が、10月30日（木）の10時にリロケーションオープンすることが決まった。
【写真】オープン記念の「抽選会」も実施！ 当たる景品一覧
■フルラインナップの品ぞろえ！
「ファッションセンターしまむら大森駅前店」から店舗移転し、今回リロケーションオープンする「ファッションセンターしまむら西友大森店」は、都内最大となる約2000平方メートル（通常店舗の約2倍）の売場面積を有し、ファッションから寝具・インテリアまで、フルラインナップの商品を取りそろえる店舗。
オープンを記念し、超特価品のほか、日替わりハッピーバッグ、さらに「大森」と「大盛（おおもり）」をかけた“大盛ハッピーバッグ”や“ご当地キャラクター企画”、“人気キャラクターが勢ぞろいする大盛キャラクター企画”など、楽しい特別企画が多数展開される。
また、10月30日（木）から11月3日（月・祝）の期間中、しまむらアプリ会員証を提示して、5000円（税込）以上買い物をした人を対象に、ハズレなしの抽選会を開催。
5000円ごとに1回参加可能で、しまむらグループ共通商品券2000円分や、モバイルバッテリーなどが当たる。景品が無くなり次第、終了となる。
