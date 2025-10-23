米国女子ツアー・アジアシリーズのため韓国入りした岩井明愛&千怜 美味しい料理でオフも満喫、食卓でも笑顔でピース
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。先週は米国女子ツアー「BMW女子選手権」に参戦するために韓国入りした2人の様子を投稿した。
【動画】韓国料理を満喫する岩井明愛&千怜【岩井姉妹スタッフの公式Instagramより】
最初は韓国料理を楽しむ姿を動画で紹介。カメラが近づいてくるとピースで応える2人。テーブルにはいろいろな料理が並んでいた。2枚目はサムギョプサルを自ら焼いている姿が収められていた。3枚目以降はゴルフ場で撮影。お揃いのトップスを着て笑顔を浮かべる2ショットやキャディと攻略法を相談する写真。浮島グリーンを狙った千怜のアイアンショット、気持ちよく振り抜いた明愛のドライバーは動画で公開した。投稿を見たファンは「韓国料理おいしいよね〜」「肉焼き、真剣だね（笑）」「プレー以外の様子が、等身大で可愛らしいです」など、コメントはオフショットに集中。そしてスタッフに「投稿していただき有難うございます」と感謝していた。本大会で千怜は11アンダー・31位タイ、明愛は３オーバー・74位と上位進出はかなわなかった。今週は日本に帰国し「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」に参戦。国内ツアーは今季5戦目となるが、特に千怜はこれまでの4戦で優勝、単独2位、3位タイ、4位タイと抜群の戦績を残している。今週は岩井ツインズの2人が目の前で素晴らしいプレーを見せてくれることを、大勢のファンが楽しみにしている。
