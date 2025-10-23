『超合金 じゃがりこキング』発売決定！BANDAI SPIRITSとカルビー初コラボ じゃがりこ箱から出現・ロボに変身
BANDAI SPIRITSとカルビーは、初のコラボレーション商品『超合金 じゃがりこキング』（13,750円・税10%込/12,500円・税抜、送料・手数料別）の予約受付を「じゃがりこの日」である本日23日にスタートさせた。2026年5月に発送予定で、『超合金 じゃがりこキング』は「じゃがりこモード」から「ロボットモード」に変形する。
【写真】じゃがりこ箱から変身！『超合金 じゃがりこキング』戦闘ポーズ
今回、「じゃがりこ」誕生30周年を記念し、「超合金」ブランドで“楽しい・おもしろい”取り組みができないか？という経緯から商品が誕生。「じゃがりこ」を模したプラスチック製のカップの中に、合金素材を用いたじゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が収納されている。
「超おかしー」（超合金＋お菓子）な遊び心満載の商品で、今後も両社は、「“楽しい・おもしろい”体験の創出を通じて、お客さまへ新たなワクワクを届けてまいります」と説明した。
また、11月14日(金)〜16日まで東京・秋葉原で開催する「TAMASHII NATION 2025」では、試作品を初公開。ベルサール秋葉原1階に約2mの巨大「超合金 じゃがりこキング」カップが出現し、来場者限定特典も配布予定となっている。
