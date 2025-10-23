渡辺翔太、ホリデーシーズンは「“楽しませる側”になる時期」 Snow Manライブ前に「Cafe Swarovski」をオススメ
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、28日から12月25日までの期間限定で東京・Swarovski銀座2階でオープンする「Cafe Swarovski」に来場した。同ブランドジャパンアンバサダーを務める渡辺からコメントが到着した。
【全身ショット】きらびやかなツリーの前で！さすがのスタイル際立つ渡辺翔太
日本におけるフラッグシップストアであるSwarovski銀座の2階を、期間中は130周年仕様のイエローとゴールドカラーでアップデート。3メートルのクリスマスツリーが設置され、ホリデーらしさを盛り上げる。
また、オーストリアで毎年行われている格式高いウィーン・国立オペラ座舞踏会のデビュタントのために製作したSwarovskiのティアラがディスプレイされ、ブランドの歴史とクリスタルの輝きを間近で感じることができる。
■ジャパンアンバサダー 渡辺翔太コメント
――Cafe Swarovskiに訪れての感想を教えてください。
ラグジュアリーな空間で、キラキラしていて、来るたびに圧倒されますね。ホリデーシーズンにもぴったりの空間で特別な気持ちになりました。また、オーストリアで拝見したティアラも期間限定で展示されていて驚きました。せっかくの機会なので、ぜひ多くの方に直接見ていただきたいです。
――Cafe Swarovskiのオススメのメニューを教えてください。
モクテルがお気に入りです。金箔があしらわれていて、香りもとても良く、上品でゴージャスなんです。飲むだけで一気にホリデー気分になりました。それに、食器や盛り付けまで細部にこだわりがあって、ペアリングとしての食べ合わせも美味しい。まさに贅沢な空間だと思います。
――今年のホリデーシーズンの楽しみや、年内にやっておきたいことはありますか？
ホリデーシーズンは、自分が楽しむというより“楽しませる側”になる時期かなと思っています。12月23日からSnow Manのライブが始まるので、それがホリデーイベントになるのではと思っています。遠くから来てくださる方も多いと思うので、ライブ前にこのカフェに立ち寄って楽しんでから会場に向かう、そんな過ごし方をしてもらえたらうれしいです！
