物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は9月27日に亡くなった林家二楽（にらく）さんを取り上げる。

＊＊＊

日本に数人だけ

寄席の魅力は落語だけではない。「紙切り」は噺（はなし）の合間の彩りとして演じられる芸の一つだ。

客席に注文を問いかけ、それに応じて一枚の白い紙にハサミを入れていく。動物、お祭り、話題の人物など求めは予測がつかない。下書きなどない即興で、わずか1〜2分のうちに巧みに切り抜いた紙を黒い台紙の上に載せて披露。客席は驚きと感動に包まれた。

落語評論家の広瀬和生さんは言う。

「演目を演者自身が決められない大変難しい芸。一瞬で絵と構図を考えて切る技術に加え、紙を切る間、お客を退屈させない話術も要る。注文を断らないため流行やニュースの理解は欠かせず、頓知を利かせてハッとさせる工夫も求められます」

林家二楽さん

この“紙技”ならぬ神業を成す寄席紙切り芸人は日本に数人しかいない。その代表格が林家二楽さんだ。

紙切りより落語

1967年生まれ。本名は山崎義金。父は落語家を志したが埼玉の春日部訛りが抜けず、初代林家正楽の下で紙切りに転向、二代目林家正楽として大成した。

二楽さんより6歳年上の兄で落語家の三代目桂小南さんは振り返る。

「親父は私が小学校に入った頃から跡継ぎにと紙切りを教え出した。弟はその様子を見て仲間に入りたがり、まねを始めました」

だが、兄は紙切りより落語に興味が移った。一方の二楽さんは音楽に熱中し、アマチュアのパンクバンドでベーシストを務めていた。

「曲の合間に紙切りをしたところ、演奏よりすごいと褒められ複雑な思いになったと笑っていた」（小南さん）

父に弟子入り

紙切りも心に響くと納得し、89年、父に弟子入り。

「弟が芸を継ぎ師匠の恩に報いられると親父は喜んだ。私より弟の方がセンスが良い。切り上がったものを折ってかぶと虫など立体的な作品に仕上げるのは弟独自の発案です」（小南さん）

父にはすでに弟子がいた。二楽さん誕生以前の66年に入門した、後の三代目林家正楽である。二楽さんにとって19歳年上の兄弟子だ。

馬や象といった動物を手始めに1作品を100回は切って基本を体得。血豆ができては裂けたという。

「落語を演じる私に合わせ、紙切りの絵を投影機で映すなど弟は90年代半ばから紙切りと落語を融合させる試みを始めた。でも自分が目立つ気はない」（小南さん）

98年、二代目正楽は62歳で急逝。当然、兄弟子が三代目を継いだ。

伝承する責任

アメリカの大学での日本語教育のため、請われて毎年のように渡米し紙切りを披露。日本でも寄席に興味を持つ子どもが増えてほしいと地道に各地を訪ねた。

昨年1月、三代目林家正楽が76歳で他界。

作家で演芸に造詣が深い吉川潮さんは言う。

「二楽さんに取材すると、兄弟子が亡くなり、紙切りを伝承する責任が課せられていると明言した。控えめながら覚悟を感じた」

98年生まれの長男も林家八楽として紙切りで活躍を始めている。

「昨年も学校巡回公演に兄弟で参加した。病気が見つかると周囲に心配をかけまいとしていた」（小南さん）

8月半ばまで寄席に出演したが、9月27日、尿管がんのため58歳で逝去。

「三代目正楽に続き、紙切りの至宝を失ってしまった。この先20年は二楽さんが支えてくれると確信していた。二楽さんの芸は場を華やかに盛り上げながらもさっぱりしている。お客が次の落語を聴く環境を整える役割も果たしていた。彩りの芸どころか落語家にとっていなければ困るかけがえのない存在でした」（吉川さん）

風情があるものを紙切りで残したいと語りつつ、切りやすい特徴のある総理大臣に長くやってほしいですね、とニコニコ話すとぼけた味わいも魅力だった。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載