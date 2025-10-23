雑誌グラビアで活躍する現役女子大生タレントのちーまき（20）のファースト写真集『ハニーバニー』（幻冬舎）が、9月26日に発売された。下着PR案件をきっかけに高校を退学処分となった彼女だが、この4月からは都内の大学に通っている。一度は辞退した大学に通うことになった意外な理由から、写真集の見どころ、さらに「一般人と言われたい」という現在の心境まで明かした。

【写真12枚】グラビアでブレイクも納得のスタイル…二十歳になったちーまき、黒のミニワンピで魅せる素肌

福井県出身のちーまきがグラビアの世界に足を踏み入れたのは、偶然だった。高校在学中、SNSでのPR案件がきっかけで退学処分に（詳細は過去インタビューを参照）。その後、週刊誌に声をかけられグラビアデビューを果たした。

ハタチにして望むのは“穏やかな日々”。「SNSでも炎上したくないです…」

グラビアデビューから2年、現在は各雑誌に引っ張りだこの存在となった。そして20歳の誕生日である9月26日にファースト写真集が発売された。ちーまき自身が写真集の制作の話を聞いたのは2025年初め。当初は「実感がわかなかった」というが、出来上がった写真を見た現在は「嬉しさが出てきました」という。

写真集は愛媛と千葉で撮影された。これまでのグラビア以上に大胆でありながら、同時にガーリーさを前面に出した衣装が抜群のプロポーションを引き立てる。性別を問わずに楽しめる仕上がりの写真集といえる。

グラビアで活躍も「心はずっと一般人の気持ち」

表紙はマシュマロでバストを隠すカットで「友達には『際どっ、際どっ、大丈夫かこれ』と言われてました」。彼女自身のお気に入りの衣装は海辺での赤いドレスと、フリルのついた下着。全体では「振り向きが多かった」というようにお尻を強調したカットが多かった。最も大胆なカットに挙げたのはベッドにシーツ一枚のシーンで「本当に体勢がきつかったです」と、過激なカットの裏にあった苦労を明かした。

撮影に臨むにあたっては「前日に油っぽいものを食べるのは控えたぐらい」と普段のグラビアと大きく違いはなかったというが「ロケ弁を食べた後は、消化を早くしようって、頑張ってマネージャーさんとスタッフさんと（体を）上下してました」という。

撮影での思い出を聞くと「夜中にスタッフさんとみんなで人狼をしたのが一番楽しかったです」と笑顔で語る。SNSの言動などから強気なギャルのイメージを持たれがちだが、実際は人見知りで素朴な女性だ。SNSでの騒動がなければ「グラビアの道に進むことはなかった」と話す。

その経緯もあってか、グラビアで活躍する今も「グラビアアイドルもグラエンサーも、インフルエンサーと言われるのもちょっと嫌です。グラビアは好きなんですけど、心はずっと一般人の気持ちです。一般人って言われたい」と複雑な胸中を明かす。

一度は断念も…大学入学へのこだわり

そんなちーまきは今年4月から大学生としての日々を送っている。案件の騒動で高校は退学したものの、その後、通信制の高校に入学し卒業。一度は東京の大学を受験し合格していたのだが、父親に反対され進学を断念した過去がある。実は現在通う大学は、一度辞退した大学に再び試験を受けて入ったのだという。

一度は諦めた大学入学にこだわったのには切実な理由がある。

「大卒という肩書きが欲しくて。中卒いじりをされるのが嫌なんです。高校も卒業しているんですが、記事の見出しでいまだに『高校退学』と出されちゃうんで。SNSでどれだけ頑張って『高校卒業してます』と言っても、『中卒でしょ』と言われちゃうので」

現在は東京で一人暮らしをしながら、片道1時間半をかけて大学に通っている。「人が多いところがよくて。賑やかなところを選びました」というキャンパスライフだが、友達はなかなかできないそうだ。

「授業で後ろに座っていた子が私に気づいて、授業中は話しかけてこなかったんですけど、終わった後にエレベーターまで走ってきて『ちーまきさんですよね？ でも大学は非公開ですよね。陰ながら応援してます』って言われました。ほかにも声をかけてくれる人もいるんですけど、通りがかりにコソコソと『あれ、ちーまきだよね？』と言っているのが聞こえて、それはめっちゃ嫌です。なんか言うなら聞こえないように言ってほしい。逆に声をかけてくれるのは全然オッケーです」

東京での一人暮らしの悩みを聞くと「電車が混んでいることと、友達ができないこと。あとホームシックになることです。仕事が入ってもいいように金土日は空けているんですが、仕事がないと福井の実家に帰っています。きょうもこの後、帰ります」と話す。福井には月1回は必ず帰っているという。

「これ以上、波瀾万丈にはなってほしくない」

20歳になってやりたいことを聞くと「競馬」「麻雀」と意外な答えが返ってきた。

「お姉ちゃんが競馬が好きで、20歳になったら連れていってもらう約束をしてます。めっちゃ行きたかったのが有馬記念なんですけど、お姉ちゃんから『初競馬でそれはやばいよ、あんな人が多いところは行かん方がいい』って言われました。あと麻雀も覚えたいです。地元の友達がめっちゃ好きでストーリーにあがってくるので。仕事では、『酒のツマミになる話』に出てみたいです」

写真集発売を発表するインスタグラムの投稿で、ちーまきは自らの人生を「波瀾万丈」と振り返った。激しい波を乗り越え、普通の人生では辿りつかない場所に来たが、彼女本人が望むのは穏やかな日々だ。

「これ以上、波瀾万丈にはなってほしくないです（苦笑）。穏やかに生きたい。SNSでも炎上したくないです。今は事務所に入っているので、迷惑がかかっちゃうので。投稿をする時に今は写真や言葉も考えて投稿しています」

求めるのは穏やかな日々。大学卒業後は、再び地元に戻ることも考えている。もし2冊目の写真集を出すなら？ との質問にも次のように答えた。

「スイスに行きたいです。自然に囲まれて、現実逃避したくて。もうスマホを置いて行きたいです」

ちーまき

SNS総フォロワー数77万人を超える現役大学生。等身大の魅力とセクシーさを兼ね備えた“グラエンサー”として人気。高校在学中の2023年、PR案件の投稿を契機として高校を退学。その後グラビアで本格的に活動を始め、雑誌を中心に活躍している。公式Instagram：@116tn_ 公式X：@**116tn_1

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku



デイリー新潮編集部