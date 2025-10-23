ドル円152.45円まで上昇、日銀10月利上げ見送り観測 片山氏から牽制発言もなく ドル円152.45円まで上昇、日銀10月利上げ見送り観測 片山氏から牽制発言もなく

ドル円152.45円まで上昇、日銀10月利上げ見送り観測 片山氏から牽制発言もなく



円全面安。仲値通過後もドル円は上昇、152.45円付近まで上昇し14日以来の高値をつけている。



特に目立った新規材料はなく、高市首相誕生と日銀10月利上げ見送り観測を受けた円売りが続いている。片山財務相から円安を牽制する発言はない。きのうは、為替について具体的にコメントはしないと述べた。片山氏は円安抑制ではなく物価高対策に力を入れる姿勢を示しているため円安がさらに進行する可能性がある。



一方、米中対立激化や米の対露制裁を受けた地政学リスクの高まりから日経平均は大幅下落している。

