通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.45 6.82 7.39 6.83
1MO 8.94 6.17 7.41 7.17
3MO 9.11 6.44 7.84 7.19
6MO 9.25 6.72 8.21 7.43
9MO 9.33 6.93 8.49 7.63
1YR 9.38 7.06 8.69 7.79
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.74 8.89 7.75
1MO 8.09 8.58 7.42
3MO 8.56 8.73 7.50
6MO 8.92 9.05 7.70
9MO 9.16 9.31 7.80
1YR 9.35 9.48 7.90
東京時間09:59現在 参考値
ドル円の１週間物は９％台半ば近く、明日の米CPIや来週の日米会合などをにらみつつ、少し高め推移
