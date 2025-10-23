　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.45　6.82　7.39　6.83
1MO　8.94　6.17　7.41　7.17
3MO　9.11　6.44　7.84　7.19
6MO　9.25　6.72　8.21　7.43
9MO　9.33　6.93　8.49　7.63
1YR　9.38　7.06　8.69　7.79

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.74　8.89　7.75
1MO　8.09　8.58　7.42
3MO　8.56　8.73　7.50
6MO　8.92　9.05　7.70
9MO　9.16　9.31　7.80
1YR　9.35　9.48　7.90
東京時間09:59現在　参考値

ドル円の１週間物は９％台半ば近く、明日の米CPIや来週の日米会合などをにらみつつ、少し高め推移