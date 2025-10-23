綾瀬はるか、梅田駅前に登場 うめきた公園で“ごろん”希望
俳優の綾瀬はるかが23日、大阪梅田駅前に新たにオープンするグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に松下洸平と共に登場した。
【集合ショット】さすがのスタイル！秋服がよく似合う綾瀬はるか＆松下洸平
複合商業施設「LINKS UMEDA」に新たにオープンする「UNIQLO UMEDA」は、従来の売り場を2フロアに拡大。売り場面積は約1300坪と西日本最大の売場面積を誇る。大阪を代表する企業や梅田の人気店舗とのコラボレーション商品を販売。さらにオープン記念として欧州特別コレクションを同店とオンラインストア限定で販売する。
また24〜26日に1万円以上購入した人に「UNIQLO UMEDA オリジナルレジャーシート」がプレゼントされる。2人は実物を興味深そうに見ていたが、司会から「このレジャーシートをどのように使いたいか」と聞かれ、綾瀬は「梅田はいま、都市開発で大きな公園があるってお聞きしたので、そちらで引いて“ごろん”ってしたいですね」とにっこり。
松下も「僕もピクニックなんかいいなって思います。ちょっと涼しくなってきたんで、あったかくして芝生で“ごろん”ですね」と続けた。
