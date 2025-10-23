【SVリーグ】東レアローズ滋賀 0ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月19日・女子第2節）

【映像】手足“すらり” 「かわいいだけ」じゃない強烈スパイク

“かわいいだけじゃだめですか”で注目を集める選手が、見事なレシーブから一転、倒れ込むようにど迫力スパイクを打ち込んだ。見事な一連のプレーでアリーナを沸かせた。

大同生命SVリーグの女子第2節で、ヴィクトリーナ姫路は敵地で東レアローズ滋賀と対戦。セットカウント2―0とリードする展開の中、24歳が見せた。

第3セットを20―23と追いかける終盤、東レ滋賀は結束美南が強烈なジャンピングサーブを打ち込むと、野中瑠衣がこれをきっちりレシーブ。すると、セッター・大島杏花が選んだのは再び野中だった。ネット手前に上がったボールに対して、タイミングを合わせて完璧に腕を振り抜くと、やや後傾になりながらのスパイクで相手コートに突き刺した。

野中はそのまま後ろに転倒し、起き上がると味方の歓喜の輪に加わり、労いのハイタッチを交わした。これで勢いづいた姫路は、このセットを26―24と逆転し、ストレートでの勝利。野中の一撃により、チームは開幕から破竹の4連勝で好調をキープした。

野中は今季、Astemoリヴァーレ茨城から姫路に入団。5月に女子日本代表にも初選出されると、合同記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と人気アイドルグループ『CUTIE STREET』の曲のフレーズをなぞる挨拶をして大きな話題を集めた。

そして新天地での注目が集まる中、開幕から大車輪の活躍を見せ、複数のポジションでプレーするなど、アヴィタル・セリンジャー監督の信頼をつかみ取った。第2節はアウトサイドヒッターとしてフル出場を果たし、チーム2番目となる14得点。4試合での総得点も62点を叩き出し、日本人トップの数字をマークしている。

そんな野中に対してはファンもSNSで「野中瑠衣マジ最強」「野中選手、美し過ぎます」「尊敬しかない」と称賛の声を届けるなど、“かわいいどころじゃない”圧倒的なパフォーマンスを示す彼女は、今季のSVリーグを席巻する存在となっている。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）