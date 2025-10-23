通学途中の小学2年の女子児童にわいせつな行為をしたとして29歳の無職の男が逮捕されました。

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市南区の無職・虹林結衣容疑者（29）です。

警察によりますと、虹林容疑者は先月26日、横浜市南区の路上で通学途中だった小学2年の女子児童の下半身を触る、わいせつな行為をした疑いがもたれています。

虹林容疑者は女子児童とすれ違いざまに犯行に及んだとみられていて、付近の防犯カメラには同じ場所を行き来し、物色するような様子が写っていたということです。

調べに対し虹林容疑者は「私はやっていないです」「その時間はコンビニに行ったかもしれません」と容疑を否認しています。

現場周辺では同様の被害が複数確認されていることから、警察は余罪についても調べています。