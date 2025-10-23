彼女のことは本気で好きではなかったのに、あることがきっかけで真剣モードに切り替わることってあるようです。チャラい男性を変えさせた彼女とは、一体どんな人なのでしょうか？ 今回は、遊び感覚だった彼女と本気で付き合おうと決めた話をご紹介いたします。

まっすぐな言葉にキュン

「彼女とはなんとなく流れで付き合う感じになったので、そこまで好きではなかったんです。彼女はおっとりとした性格なんだけど、それがちょっとつまらないというか……。

ある日、彼女と映画デートをしたとき、恋愛系の作品を観たんです。観終わったら、彼女が『一緒に観られてよかった！』『本当はこういう映画興味なかったでしょ？』『それなのに付き合ってくれてうれしかったよ！』と笑顔で言われて、なんていい子なんだろうとキュンとしましたね。真面目に付き合って大切にしようと決意しました」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ まっすぐで純粋な彼女の言葉に、心が動いたのでしょう。恋愛を遊び感覚で捉えている男性にとっては、自分とは真逆のタイプの女性と付き合うと改心するかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。