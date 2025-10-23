【ウルトラマン×アベンジャーズ】 10月23日頃発売 価格：2,750円

小学館集英社プロダクションは、円谷プロダクションと米マーベル・エンターテイメントのコラボコミックシリーズ第4弾「ウルトラマン×アベンジャーズ」の日本語版を10月23日頃に発売する。価格は2,750円。紙版・電子版が同時発売される。

「ウルトラマン×アベンジャーズ」は、「ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン」、「ザ・トライアルズ・オブ・ウルトラマン」（いずれもヴィレッジブックス刊）、「ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン」（小学館集英社プロダクション刊）に続く、円谷プロダクションとマーベル・エンターテイメントがタッグを組んで展開するウルトラマンシリーズのコラボコミック第4弾であり、シリーズの集大成となる作品。作者はカイル・ヒギンズ、マット・グルーム氏、マンガはカイル・ヒギンズ、マット・グルーム氏、翻訳を石川裕人氏が手掛けている。

今作ではマーベルを代表するヒーローチーム“アベンジャーズ”が登場。ハヤタ・シンをはじめとするウルトラ警備隊と、スパイダーマン、アイアンマンなどのマーベルの人気ヒーローたちが夢の共演をはたし、ともに宇宙からの脅威に立ち向かう。迫りくる怪獣や地球外からの敵に、ウルトラマンとアベンジャーズはどう戦うのか。シリーズ完結編を飾るにふさわしい壮大なクロスオーバー作品となっている。

ある日、宇宙間超越現象が発生。現場に急行したハヤタ・シンらウルトラ警備隊は、奇妙なポータルから現れた“もう一人の”スパイダーマンことマイルス・モラレスに遭遇する。スーパーヒーローとの初めての出会いに戸惑うシンたちだったが、この邂逅の裏では、宇宙を揺るがす大いなる脅威が胎動を始めていたのである! ウルトラマンとアベンジャーズ、日米を代表する地球最強のヒーローたちによる奇跡のチームアップがここに実現! マーベル版「ウルトラマン」シリーズ、待望の第4弾登場!

(C) TSUBURAYA PRODUCTIONS (C) 2025 MARVEL