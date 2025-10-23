

2025年10月24日に発売される、ヴェゼルの新グレード「ヴェゼル e:HEV RS」（写真：三木 宏章）

ホンダが、コンパクトSUVの「ヴェゼル（VEZEL）」に新グレード「e:HEV RS（イーエイチイーブイ アールエス）」を追加し、2025年10月24日より発売する。

2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」による低燃費かつスムーズな走り、センタータンクレイアウトが生み出す広い室内や使い勝手の良さなどが魅力のヴェゼル。その新グレード名である“RS”は、ホンダが長年スポーツモデルに冠してきた伝統の称号だ。現在もフィットやN-ONE、シビックに設定があり、専用の内外装やサスペンションなどを採用。スポーティなスタイルや軽快な走りなどが味わえることで、昔からのホンダファンや走りにこだわるユーザーなどから支持を得ている。

では、新設定となるヴェゼル版のRSグレードでは、具体的にどんな走りや機能を楽しめるのか。ホンダ主催のプレス向け発表会で取材したので、実際に現車をチェックした印象も含め詳細をお伝えしよう。

ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」とは

ホンダSUVラインナップの代表格といえるのがヴェゼルだ。とくに、2013年12月に登場した初代モデルは、累計販売台数で約45万台以上、過去4度のSUV新車販売台数1位を獲得するなど、数々の輝かしい記録を樹立。今も高い人気が続くコンパクトSUVというジャンルを確立した先駆者的大ヒットモデルだった。

現行の2代目モデルは、2021年4月に登場。外観は、初代から続くクーペ的なスタイルを継承しながらも、フィン形状のボディ同色フロントグリルなどでフェイスデザインを刷新。全長や全幅は初代モデルとほぼ同様ながら、全高を15〜25mm低くすることで、車体の長さを強調する滑らかなボディラインも演出する。

室内では、これも先代と同様、通常は後席や荷室の下に配置する燃料タンクを前席下へセットする「センタータンクレイアウト」を採用。フロアを低く、天井を高くできるなどの効果を生むほか、6:4分割式リアシートの背もたれや座面をフロアへ収納できる「ダイブダウン機構」など、多様なシートアレンジも可能。洗練されたスタイルと実用性の高い装備などが特徴だ。

2024年4月にマイナーチェンジを実施



写真左からe:HEV X HuNTパッケージ、e:HEV Z PLaY、e:HEV RS、e:HEV Z（写真：三木 宏章）

2024年4月のマイナーチェンジでは、外観デザインを小変更。フロントアッパーグリルとボンネットの間に造形を1段追加し、左右ヘッドライトとつなげるような形状とすることで、ワイド感ある顔つきに進化する。また、リアコンビネーションランプをすべてLED化したほか、水平基調のグラフィックに変更するなどで、シンプルかつクリーンでありながら、精悍さも増したエクステリアとしている。

ラインナップには、1.5Lハイブリッド車と1.5Lガソリン車を用意する。ハイブリッド車には、独自の2モーター式ハイブリッドシステムであるe:HEVを搭載。このシステムは、発進時や市街地の低速走行ではエンジンを停止してモーターのみで駆動するEV走行を実施。速度が上がるとエンジンが発電し、より多くの電力を供給しながら走行用モーターで駆動するほか、加速時などは発電用モーターも電力を供給するハイブリッドモードに切り替わる。さらに高速クルーズ時など、エンジンの得意領域ではエンジンのみを使ったエンジンモードを用いることが特徴だ。

ヴェゼルは、このe:HEV搭載車に、ベースグレードの「e:HEV X」と、それをベースにアウトドア・イメージの装備を加味した「e:HEV Xハント（HuNT）パッケージ」、上級グレードの「e:HEV Z」、パノラマルーフなどを備える最上級の「e:HEV Zプレイ（PLaY）パッケージ」を設定。いずれのタイプも2WD（FF）と4WD（4輪駆動）を用意する。なお、ガソリン車の「G」グレードは、4WDのみの設定となっている。

ホンダを象徴するRSの歴史



ヴェゼル e:HEV RSのリアビュー（写真：三木 宏章）

そんなヴェゼルに新しく設定されたのがRSグレードだ。ちなみに、もともとRSは、1974年に登場した初代「シビック」に設定されたスポーツグレード「シビックRS」が元祖だ。当時のホンダが持つ多様な技術を投入したこのモデルは、キャブレターなどの変更でエンジンパワーとトルクを高める専用セッティングを実施。MT（マニュアルトランスミッション）もベースモデルの4速から5速に変更するなどで、キビキビと小気味よい走りを実現した。市販車ベースのレースでも大活躍し、専用ボディーカラーの「サンセットオレンジ」を含めて、当時のクルマ好きを虜（とりこ）にしたモデルだった。

その後、RSは約30年後の2007年に復活。コンパクトカーの2代目「フィット」のスポーツグレードとして「フィットRS」が設定された。その後も、2015年にはミニバンの「ジェイド」、2016年には初代「ヴェゼル」にも採用。さらに、2017年には軽ハイトワゴンの「N-ONE」、2022年には現行の4代目フィットにも再設定される。そして、2024年には初代RSから50周年となる記念すべき年に、「シビックRS」が復活。昔からのホンダファンはもちろん、当時を知らない若いスポーツカーファンなど、幅広い層から注目され大きな話題となった。

ちなみにRSは、よく「レーシングスポーツ（Racing Sport）」という意味だといわれることも多い。だが、ホンダによれば、じつは「ロードセーリング（Road Sailing）」の略だという。セーリングは、ヨットなど風の力を帆（セール）に受けて、水上を進むスポーツのこと。

RSには「あたかも水上を帆走するように、悠々と気持ちよくハイウェイを走る」という意味が込められているという。このことからRSとは、レーシングマシン的な絶対性能を追求したクルマではなく、あくまでも一般道を心地よく、高速で走らせられる高性能さが魅力のクルマであることがうかがえる。

ヴェゼルe:HEV RSのエクステリア



ヴェゼル e:HEV RSのフロントフェイス（写真：三木 宏章）

そんな伝統あるスポーツグレードの名を冠したのが「ヴェゼルe:HEV RS」だ。コンセプトは「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」。都市をスポーティに駆け抜けるクーペスタイルのSUVとして開発された。

ベースは、ハイブリッド車の上級グレード「e:HEV Z」。内外装やサスペンションなどにRS専用の装備やセットアップを施すことで、デザインと走りをアップデートし、スポーティさを追求した仕様に仕上がっているという。

エクステリアでは、専用のフロントグリルやRSエンブレム、フロントバンパーロアーグリルなどを採用。スポーティかつ力強さを強調するフェイスデザインを演出する。また、前後のバンパーモールディングはダーククロームメッキ、ドアロアーガーニッシュにはダーククロームの加工を施すことで、さりげない高級感も加味する。ベルリナブラックをベースに、スポーク表面に切削クリア加工を施した18インチアルミホイールも専用で、クルマの足もとにより引き締まった印象を加味している。



ヴェゼル e:HEV RSのサイドビュー（写真：三木 宏章）



全高が下がったことで立体駐車場も利用しやすくなった（写真：三木 宏章）

車体は、全高を1545mmに設定。ベースモデルであるe:HEV Zの全高1590mmに対し、45mm低い設定とすることで、ロー＆ワイドなフォルムを実現する。これは、専用ローダウンサスペンションの採用（−15mm）と、シャークアンテナをリアのガラスプリントアンテナに変更したこと（−30mm）で実現する。

また、全高を下げたことで、より幅広いタイプの駐車場に対応可能となった。とくに都市部では、1550mm以下の高さ制限がある機械式立体駐車場なども多く、従来モデルではそうした場所への駐車は不可能だった。ヴェゼルe:HEV RSは、スポーティな内外装や走りだけでなく、こうした都市部に住むユーザーに考慮した使い勝手の向上も注目ポイントのひとつといえる。



ベースになるヴェゼルe:HEV Zの外観（写真：三木 宏章）

なお、ヴェゼルe:HEV RSのボディサイズは、全長4385mm×全幅1790mm×全高1545mm。ヴェゼルe:HEV Zが全長4340mm×全幅1790mm×全高1590mmなので、全高を下げただけでなく、全長は45mmほど伸びている。また、カラーバリエーションは全5色を設定。「プレミアムクリスタルレッド・メタリック」「プラチナホワイト・パール」「スレートグレー・パール」「クリスタルブラック・パール」「シーベッドブルー・パール」を用意している。

RSグレードの運動性能

一方、走行性能の面では、軽快なハンドリングと直進安定性の両立を目指したセットアップを施しているという。まず、前述した専用のローダウンサスペンションは、スタイルだけでなく走りのアップデートにも貢献する。車高を15mm落としたほか、乗り心地や走行安定性などに重要な減衰力の強さも最適化。車両安定性とリアタイヤの接地力を向上させることで、一体感のある操作性と地を這うような軽快な走りを実現しているという。

また、EPSにも専用チュ−ニングを施している。EPSとは、ハンドル操作をモーターでアシストして軽くするシステム、いわゆる電動パワーステアリングのことだ。このモデルでは、ドライバーの意思に応えるリニアなステアリングフィールを体感できる設定としていることがポイント。ステアリングを切ったなりに車体が曲がるようなイメージを体感でき、クルマを自在に操る楽しさを味わえるという。



ヴェゼル e:HEV RSのタイヤ＆ホイール（写真：三木 宏章）

駆動方式は、先に紹介した先代ヴェゼルRSが2WD（FF）のみの設定だったのに対し、新型ヴェゼルe:HEV RSは4WDも設定。雪国に住むユーザーはもちろん、スキーなどウインタースポーツを楽しみたい層など、より幅広い嗜好に対応する設定としている。

ちなみに、パワートレインに関しては、2024年のマイナーチェンジ時にアップデートしているため、今回は基本的に変更していないという。とくに、現行ヴェゼルのハイブリッド車は、前回のアップデートでアクセルレスポンスを向上していることが特徴だ。とくにスポーツ・モードでは、さらに余裕ある俊敏な走りを味わえるという。



ヴェゼル e:HEV RSのエンジンルーム（写真：三木 宏章）

また、エネルギーマネージメント制御を見直すことで、エンジン始動回数、停止頻度も大幅に低減。ホンダのe:HEVは、前述のとおり、発進時は100％モーターだけで駆動するEV走行を行い、速度が上がるとエンジンが発電のために始動する仕組み。現行モデルは、とくに、EV走行の領域が増加しており、静かな走りと優れた燃費性能などに貢献するという。

インテリアの変更点について

インテリアでは、全体的に黒を基調としながらも、各部にレッドのステッチや加飾を施すことで、外観同様にスポーティさを演出する。たとえば、ステアリングホイールやセレクトレバー、シフトブーツなどだ。これらは、すべて本革巻きで、ブラックのレザーにレッドステッチをマッチングする。



ヴェゼル e:HEV RSのインテリア（写真：三木 宏章）

また、専用のコンビシートには、レッドステッチを施したプライムスムース（合成皮革）とファブリック、さらに上質かつ耐久性に優れたラックス スェードを採用。高級かつスポーティな雰囲気に加え、ラックス スェードの滑りにくい質感により、運転姿勢のホールド性を高める工夫も施している。

ほかにも、インストルメントパネルやドアライニングには、レッドのガーニッシュを採用するなどで、全体的に黒と赤のコントラストが映える色調とする。そして、こうした雰囲気は、まさにホンダが誇るスポーツモデル「シビック タイプR」のインテリアにも通じるもの。昔ながらのホンダファンや、国産スポーツモデル好きなどには、かなり「刺さる」テイストであることは間違いないだろう。

RSグレードの価格設定



ヴェゼル e:HEV RSのラゲージスペース（写真：三木 宏章）

ヴェゼルe:HEV RSでは、ほかにも、スマートフォンでエアコンやテールゲートの操作などもできる「ホンダコネクト」対応のナビディスプレイ「Honda CONNECTディスプレー＋ETC2.0車載器」を標準装備する。また、スマートキーを携帯していれば、手を使わず開閉できる「ハンズフリーアクセスパワーテールゲート（予約クローズ機能付き）」など、利便性の高い機能や装備を標準で設定。ヴェゼルのラインナップ中でもトップクラスの充実装備といえよう。



なお、価格（税込み）は、2WD（FF）で374万8800円、4WDは396万8800円だ。従来モデルでは、ガソリン車のGグレードが最安の275万8800円。ハイブリッドのe:HEVモデルは299万8600円〜391万9300円となっている。今まで最も高かったのは、e:HEV Zプレイパッケージの2WD（FF）369万9300円、4WD391万9300円。ヴェゼルe:HEV RSはさらに高い設定だ。

ラインナップ的には、都会的イメージの最上級タイプe:HEV Zプレイパッケージに、スポーティさを加味したのがヴェゼルe:HEV RS。また、アウトドアテイストのe:HEV Xハントパッケージとは対局となる位置づけだ。

ともあれ、国内で100万台市場ともいわれるSUVのジャンルは、各メーカーがしのぎを削る激戦区だ。そんななかで、ホンダ製SUVを代表するヴェゼルと伝統のRSグレードというマッチングが、市場からどのような反響を受けるのかが今後注目だ。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）