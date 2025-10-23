ダーレン・アロノフスキー監督作『レクイエム・フォー・ドリーム』の4Kリマスター版が、2026年2月6日より新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開されることが決定した。

『ザ・ホエール』『ブラック・スワン』でアカデミー賞を、『レスラー』でヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞したアロノフスキー。彼がデビュー作『π』の次に手がけた本作は、なりたい自分になるため、夢を叶えるための“手段”として薬物に手を出した者たちが、依存症となり薬物に溺れ堕ちていく姿を描いた監督第2作。

ニューヨーク・ブルックリンの大西洋岸にあるコニーアイランドの団地に住む未亡人サラをエレン・バースティン、サラの一人息子・ハリーをジャレッド・レトが演じたほか、ジェニファー・コネリー、マーロン・ウェイアンズらがキャストに名を連ねている。

イギリスの映画誌「EMPIRE」では「落ち込む映画」第1位に選ばれたこともある本作が、製作された2000年から25年を迎え、4Kリマスター版で公開される。（文＝リアルサウンド編集部）