Ｌ ｉｓ Ｂ<145A.T>は大幅高で４日続伸している。２２日の取引終了後、ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）事業を営むＩＵ ＢＩＭ ＳＴＵＤＩＯ（大阪市西区）の全株式を３１日付で取得し子会社化すると発表しており、将来的な業績貢献を期待する買いが集まっている。



エルイズビーによると、国道交通省が推進する方針により２０２３年度から公共事業においてＢＩＭとＣＩＭ（コンストラクション・インフォメーション・モデリング）が原則適用されるなど、ＢＩＭ市場の急速な拡大が確実視され、顧客からのＢＩＭ導入・活用に関する相談が増えている。エルイズビーの注力領域である現場ＤＸソリューションの提供範囲が今回の子会社化で大きく拡充されるという。



取得価額は概算額でアドバイザリー費用を含め５億８２００万円。株式取得を目的にみずほ銀行から５億５０００万円の借入を実施する。また、ＩＵ ＢＩＭ ＳＴＵＤＩＯの２６年１０月期の業績達成度合いに応じて、最大５０００万円のアーンアウト対価を買収対象企業の現株式所有者に支払う条項を締結する予定。２５年１２月期第４四半期に貸借対照表のみ連結対象とし、損益計算書の連結は２６年１２月期第１四半期からとする。正ののれん金額と会計処理については現時点では確定していない。２５年１２月期の業績予想は従来の数値を踏襲する方針。



出所：MINKABU PRESS