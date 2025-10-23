12月26日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されるトニー・レオン主演映画『Fox Hunt フォックス・ハント』の日本版ポスタービジュアルと特報映像が公開された。

本作は、‟狐狩り隊“と呼ばれる経済犯罪捜査のエリートチームが、国を跨いだ巨額の金融詐欺事件の真犯人を追い詰める、衝撃の実話を基にしたアクションスリラー。『ポリス・ストーリー／REBORN』のレオ・チャンが監督を務め、本作に俳優としても出演しているエリカ・シアホウがレオ・チャン監督と協同脚本を手がけた。また、アクション監督は『最後まで行く』のチェ・ドンホン、美術監督は『ベルリンファイル』のチョン・スア、カースタント監督は『TAXi』シリーズにも参加したダヴィッド・ジュリアンがそれぞれ担当した。

いくつもの顔を持つ計算高い国際指名手配犯ダイを『無名』『インファナル・アフェア』のトニー・レオン、ダイの身柄の確保に執念を燃やす経済犯罪捜査チーム長イエを『迫り来る嵐』のドアン・イーホンがそれぞれ演じる。そのほか、『007／慰めの報酬』のオルガ・キュリレンコ、『ベネデッタ』のオリヴィエ・ラブルダンらが共演に名を連ねた。

公開された特報映像は、過激な銃撃戦と煙を吐き出すダイ（トニー・レオン）、印象的なエッフェル塔のカットから始まる。24億ドルという大金を取り戻すべく集められた精鋭チーム「フォックス・ハント」の面々と、ダイの共同事業者であるフランスの「凱旋門ファンド」主席バスティアンらが映し出され、中国警察のチーム長イエ（ドアン・イーホン）を目前に、堂々と違法な取引を持ち掛けるダイ。「ダイの罠かもしれない」という懸念に対し、イエは「罠だとしてもチャンスだ」という、何としても「狐」を狩るという静かだが熱い決意のセリフとともに映像は幕を閉じる。

あわせて、葉巻を咥え、この世の全てを煙に巻くような余裕の表情を見せるダイと、ダイを見据えるイエが印象的な日本版ポスタービジュアルも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）