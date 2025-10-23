ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ひねって捨てる、押して外す。掃除のストレスを減らすスマートクリーナー【マキタ】の掃除機がAmazonに登場中‼

1


このマキタの掃除機は、軽量ボディとコードレス設計で、手軽に使えるアイテムだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


吸込仕事率は21ワットで、1充電あたり約15分の連続使用が可能。トリガスイッチ式で必要な時だけON/OFFでき、バッテリ消費を効率的に抑える。LEDランプで充電状況やバッテリ切れもひと目で確認できる。

→【アイテム詳細を見る】

3


パイプはパイプロックボタンで確実に固定でき、取り外しもワンタッチ。ゴミ捨てはカプセル部をひねるだけの簡単操作。フロア・カーペットノズル仕様で、日常の掃除を快適にサポートする。

→【アイテム詳細を見る】

4


集じん容量は560ミリリットル、本体質量は0.93キログラム（ノズル・パイプ除く）と軽量で扱いやすく、収納にも困らないサイズ感。使いやすさと機能性を兼ね備えた、日々の掃除に頼れる一台だ。