軽くて、賢くて、すぐ使える。コードレスで掃除がもっと自由に【マキタ】の掃除機がAmazonに登場中‼
ひねって捨てる、押して外す。掃除のストレスを減らすスマートクリーナー【マキタ】の掃除機がAmazonに登場中‼
このマキタの掃除機は、軽量ボディとコードレス設計で、手軽に使えるアイテムだ。
吸込仕事率は21ワットで、1充電あたり約15分の連続使用が可能。トリガスイッチ式で必要な時だけON/OFFでき、バッテリ消費を効率的に抑える。LEDランプで充電状況やバッテリ切れもひと目で確認できる。
パイプはパイプロックボタンで確実に固定でき、取り外しもワンタッチ。ゴミ捨てはカプセル部をひねるだけの簡単操作。フロア・カーペットノズル仕様で、日常の掃除を快適にサポートする。
集じん容量は560ミリリットル、本体質量は0.93キログラム（ノズル・パイプ除く）と軽量で扱いやすく、収納にも困らないサイズ感。使いやすさと機能性を兼ね備えた、日々の掃除に頼れる一台だ。
