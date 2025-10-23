日常もロングランも支える。機能美が光るシーズナルカラー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
軽く、しなやかに、遠くまで。走りに、さらなる推進力を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ニューバランスのスニーカーは、スタビリティモデルとして高い支持を集めるシリーズに、シーズナルカラーが登場アイテムだ。
新たに搭載されたEVAボードは、走行時の屈曲性を考慮した形状で、2層構造のミッドソールとともに安定性と反発性を両立。さらに、Fresh Foam Xミッドソールの改良により、軽量化とクッション性が一段と向上している。
アウトソールは前方への推進力を意識した構造で、普段使いからロングランまで幅広く対応。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、進化系スタビリティモデル。
