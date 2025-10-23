CL第3節は史上最多の71得点が記録！ イングランド勢だけで19得点生まれる
チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節だけで合計71ゴールが生まれ、最多得点記録が更新された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。
CL・リーグフェーズ第3節では両チーム合わせて5ゴール以上生まれた試合が6試合あり、チェルシーとリヴァプールが5ゴールを記録したほか、PSVとバルセロナは6ゴール、パリ・サンジェルマン（PSG）は7ゴールと大量得点を挙げるなど、今節は18試合で71ゴールが記録され、CLでは史上最多の得点が生まれた節となった。
なお、これまでの最多得点数は今季開幕節と、昨季のリーグフェーズ第5節で記録した67得点で、16試合だった旧フォーマットでの最多得点記録は2000−01シーズンのグループステージ開幕節での63得点だった。
また、データサイト『OPTA』によると、イングランドの6チームはリーグフェーズ第3節で合計19ゴールを挙げており、これは1節における1カ国の合計得点数で史上最多であることも伝えられている。
リーグフェーズ第3節の結果は以下の通り。
▼21日開催
バルセロナ（スペイン） 6−1 オリンピアコス（ギリシャ）
カイラト・アルマティ（カザフスタン） 0−0 パフォス（キプロス）
アーセナル（イングランド） 4−0 アトレティコ・マドリード（スペイン）
レヴァークーゼン（ドイツ） 2−7 パリ・サンジェルマン（フランス）
コペンハーゲン（デンマーク） 2−4 ドルトムント（ドイツ）
ニューカッスル（イングランド） 3−0 ベンフィカ（ポルトガル）
PSV（オランダ） 6−2 ナポリ（イタリア）
ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー） 0−4 インテル（イタリア）
ビジャレアル（スペイン） 0−2 マンチェスター・シティ（イングランド）
▼22日開催
アスレティック・ビルバオ（スペイン） 3−1 カラバフ（アゼルバイジャン）
ガラタサライ（トルコ） 3−1 ボデ／グリムト（ノルウェー）
モナコ（フランス） 0−0 トッテナム・ホットスパー（イングランド）
アタランタ（イタリア） 0−0 スラヴィア・プラハ（チェコ）
チェルシー（イングランド） 5−1 アヤックス（オランダ）
フランクフルト（ドイツ） 1−5 リヴァプール（イングランド）
バイエルン（ドイツ） 4−0 クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
レアル・マドリード（スペイン） 1−0 ユヴェントス（イタリア）
スポルティング（ポルトガル） 2−1 マルセイユ（フランス）
