¢£ÅÏÊÕ¸¬¤È°É¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È °É¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥Í¥í ¥¯¥Á¥Í¥ê¡ÊBrunello Cucinelli¡Ë¡×¤¬10·î21Æü¡¢ºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û´±Å¡¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô·ó²ñÄ¹¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê»á¤ÎÍèÆü¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø2026½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÅÏÊÕ¤ÎÂ¾¡¢°É¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢¾®Àã¡¢ÂçÀ¯°¼¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É¤È±ï¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬Íè¾ì¡£¿¹À±¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö½©¤ÎÉ÷¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤Ìë¤Ë¡¢»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë¥Ö¥ë¥Í¥í¥¯¥Á¥Í¥ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²ñ¾ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ë¤ÆÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
2ËçÌÜ¤Ë¤Ï°É¤È¤Î¡ÈÉãÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¹ー¥Ä¤Ë¥°¥ìー¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Áー¥Õ¤òº¹¤·¤¿¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¡£°ìÊý¤Î°É¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£°É¤ÏÅÏÊÕ¤Ë´é¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¸¬¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¿Æ»Ò¡×¡Ö´¶·ã¡×¡Ö¿Æ»Ò¥Äー¥·¥çºÇ¹â¡×¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿Âº¤¤¡×¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ·ÁÉãÌ¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë´Ø·¸À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥Ü¥ë¥Éー¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
4ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Éー¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£Áë±Û¤·¤ËÎÐ¤¬¤Î¤¾¤¯²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤¬¶Ì¿¹¤ÎÎÙ¤Ë¹ø¤«¤±¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àã¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Î¸òÎ®¤âÏÃÂê¤Ë¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê66ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÂô»³¡£³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°É¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Ï¤Ô¤Ð¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤ÆÉã¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£