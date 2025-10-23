23日11時現在の日経平均株価は前日比637.19円（-1.29％）安の4万8670.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1064、値下がりは478、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は158.59円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が136.03円、東エレク <8035>が120.71円、ファストリ <9983>が36.36円、ＴＤＫ <6762>が29.8円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を6.26円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が4.38円、日東電 <6988>が2.86円、中外薬 <4519>が2.83円、大塚ＨＤ <4578>が2.56円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、パルプ・紙、水産・農林、不動産と続く。値下がり上位には電気機器、サービス、機械が並んでいる。



※11時0分2秒時点



