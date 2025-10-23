Photo: 田中宏和

DIYを始めて、最初に欲しくなる電動工具といえば、電動ドライバーでしょう。

電動ドライバーがあれば、組み立て家具を作るときの作業効率も上がりますし、木材にサッと穴を開けたり、アレンジを加えたりと、加工の幅も広がります。

さて今回、machi-yaにてプロジェクト公開中の電動ドライバー「MECHTRON CYBERPUNK Series」をレビューするにあたり、ビジュアルがユニークな電動ドライバーをお借りできるということで、楽しみにしていました。

無事に到着した、その箱がこちら。

なにやら、怪しげな箱が届いたのですが...。

もしかして、フィギュアのレビューをするという話だったのでしょうか？

いや、大丈夫でした。ちゃんと電動ドライバーが収められていました。まだ、この時点では玩具の可能性を拭いきれていませんでしたが（笑）

本格派なのにサイバーパンクなヴィジュアル

実際には、玩具にしてはやけに重いので、手に持った時点でこれが電動ドライバーであることは疑いようがありません。

しかもこちらの「TL-G007S PRO」、ナメていると驚くことになるパワーは、ご覧のとおり。しっかりホールドしていないと、ビスの頭を潰してしまいそうになります。

回転スピードは、2段階調整式。加工の素材に応じて、またドリルビット、ドライバービットを使い分けるときに、最適な方にセットして作業しましょう。

ところで、スイッチを入れるとカウントアップを始める数字が映っていますが、連続駆動の目安にはなるものの、特に意味はありません。

いや、この電動ドライバーはただの電動ドライバーではないのです。これは「MECHTRON（メカトロン）」と名付けられたプロダクト。このデバイスにとって何が正義なのかと一考すれば、意味など後から着いてくるのです。

ちなみに、ディスプレイの右下あたりに充電状態を確認できるインジケーターが備えられていますが、普通にバッテリー側で確認するほうが見やすいです。

そのバッテリーを脱着する様子は、こちら。ピストルのマガジンよろしく、グリップの底にセットする仕組みになっています。

もうここまでやってくれたら、何も言うことはありませんよね。素直にシャレていると思いますし、「MECHTRON」を使うためだけに、ネジを締める物はないか、穴を開ける物はないかと探したくなるレベルです。

ところで、ディスプレイ台の中には、ビットの収納スペースが装備されています。ちゃんと使い勝手のことも考えて作られているので、ご心配なく。

そうそう、ステッカーも付属していました。どこに貼るのがカッコいいか、悩みどころですね。

アメリカとフランスでデザイン賞の受賞歴がある「MECHTRON」の遊び心をしっかり堪能するためにも、ここはバッチリこだわっていただきたいポイントとなっています。

全部で4つのツールをラインナップ

実際のところ、単なるネタで終わるようなイロモノではない、本格電動ドライバー「MECHTRON」には、全4種類のモデルがシリーズ化されています。

こちらは、精密機器用の「TL-P007S PRO」。

スペースカプセル型格納庫は、中心に本体を挿し込んで充電する仕様。サイドには3方向に開くビットホルダーが装備されていて、素早く適切なビットを取り出すことができます。

ノートPCのメモリ交換など、分解対応可になっている電子機器の軽修理などに活用できます。

ペン型の「TL-I007S PRO」は、ピストル型では作業が難しい狭いスペースでの使いやすさを考慮した電動ドライバー。

パワー、トルクはピストル型「TL-G007S PRO」に譲るものの、回転中に軸受部のライトが点灯してビスを照らすなど、暗い場所での作業効率にも優れた仕様になっています。

T字型の「TL-T007S PRO」は、六角ボルトやヘキサゴン（アーレンキー）、トルクスにも対応できるモデル。片手にスッポリ収まるコンパクト設計で、親指一本で右回し左回しを制御できる手軽さが魅力になっています。

こちらもLEDライト付きで、夜間の屋外修理などでも活躍してくれるでしょう。

大人が本気で遊ぶときの凄みすら見せている「MECHTRON」は、趣味のDIYをさらに楽しいものにしてくれるプロダクトです。

実用性とエンタメ性を見事に両立させている要注目アイテムは、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。気になる人は、ぜひ以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

