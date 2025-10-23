「アタイの歌が、アンタたちの背中を押せたらいい」クロミ、歌舞伎町でメジャーデビュー記念の初ライブ
サンリオのキャラクター・クロミが「KUROMI」としてアーティストとしてメジャーデビューを果たし、22日に東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場にて、1st EPのリリースを記念したフリーライブを開催した。
【動画】KUROMIのラップがスゴイ！重盛さと美が提供した新曲MV
この日が初のEP『KUROMI IN MY HEAD』のリリース日であり、メジャーデビュー当日でもあるKUROMIは、3Dルックでステージに登場。EPに収録された全5曲をライブで初披露し、集まったファン＝KUROMIES（クロミーズ）約700人を魅了した。
オープニングは、重盛さと美がプロデュースを手がけた「KUROMI▽Profile（▽＝ハート）」。ラップとポップが融合した力強い楽曲でライブの幕を開けた。続けて、当日0時に配信されたばかりの新曲「Dolce Vita」を披露。エレクトロポップとラップが織り交ぜられたサウンドに、会場の熱気はさらに高まった。
3曲目には、かいりきベアによる「チューニングダンサー」を披露。メッセージ性のある歌詞とポップなサウンドが印象的な一曲となった。続く4曲目は、真部脩一が手がけたアップテンポなハロウィーンソング「ハピハロ!!」。「trick or trick or treat」「誰かより わたしらしく装う」といった歌詞がKUROMIらしい世界観を表現した。
「アタイの歌が、アンタたちの背中を押せたらいい。お守りみたいになれたらいいな。だって今ここにいるアンタたちは、そのままでサイコーなんだから！」とコメントし、最後に「OHIRUNE DAY DREAM」を披露。約1時間にわたる初ライブを締めくくった。
会場は終演後も熱気と余韻に包まれ、KUROMIのエネルギッシュなパフォーマンスに対する拍手と歓声が響き渡った。
当日の模様は、後日KUROMI／クロミ公式YouTubeチャンネルにて配信予定となっている。
【動画】KUROMIのラップがスゴイ！重盛さと美が提供した新曲MV
この日が初のEP『KUROMI IN MY HEAD』のリリース日であり、メジャーデビュー当日でもあるKUROMIは、3Dルックでステージに登場。EPに収録された全5曲をライブで初披露し、集まったファン＝KUROMIES（クロミーズ）約700人を魅了した。
3曲目には、かいりきベアによる「チューニングダンサー」を披露。メッセージ性のある歌詞とポップなサウンドが印象的な一曲となった。続く4曲目は、真部脩一が手がけたアップテンポなハロウィーンソング「ハピハロ!!」。「trick or trick or treat」「誰かより わたしらしく装う」といった歌詞がKUROMIらしい世界観を表現した。
「アタイの歌が、アンタたちの背中を押せたらいい。お守りみたいになれたらいいな。だって今ここにいるアンタたちは、そのままでサイコーなんだから！」とコメントし、最後に「OHIRUNE DAY DREAM」を披露。約1時間にわたる初ライブを締めくくった。
会場は終演後も熱気と余韻に包まれ、KUROMIのエネルギッシュなパフォーマンスに対する拍手と歓声が響き渡った。
当日の模様は、後日KUROMI／クロミ公式YouTubeチャンネルにて配信予定となっている。