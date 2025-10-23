タレントの中川翔子が23日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。双子出産までの1カ月の密着映像が放送され、出産後初のテレビ取材に応じた。

9月30日に双子の男の子を出産した中川。密着は9月10日の妊婦健診へ向かう様子からスタート。大きいおなかを抱え、「大きいです。限界ギリギリ。生活もいっぱいいっぱいって感じで、やっとここまで来たって感じですね。もうすぐ35週超えたら、やっと今の病院で産めるみたいだから、もうちょっと耐えないと。入院にならないか心配してます」と話す様子も。この日は入院にはならず、「毎週乗り越えるのがドキドキですね。や、でも長かったな。ここまで来れたなって最近しみじみ思いますね」としみじみ。

そんな中、妊娠35週目に入り、双子の胎児が合計5kg近くになり、血流が悪化し、万全を期すため入院することに。そして、9月30日に帝王切開で無事双子を出産。生まれて2日後に録音された泣き声も公開された。

出産から10日後、番組の取材に応じた中川は「初めて会った瞬間、間違いなく人生が一番変わった瞬間だなと。もう涙出ちゃいましたね」と子どもたちとの対面の瞬間を回顧。「先祖代々全員の血が入ってるんだなって思うと、凄い不思議なミラクルだなって思って。感じたことないような、“うわーかわいい！”っていうのと、全力で命にかえても守らなきゃっていう感覚は、生まれて初めてですね」と話した。

「双子だと3時間おきの授乳、ミルク作ってあげて。でも片方は泣いてるし。あげ終わったけど、片方の子が飲みながら寝ちゃう。“あ、消毒して”“あ、おむつ”“あ、もう3時間経ってる”“わー！”ってもう大パニックになりましたね。でも大変だけど楽しい。双子がいろんな表情してくれる、生きててくれる。これだけで今は幸せですね」と笑顔を弾けさせた。