Photo: 小暮ひさのり

本日のオモシロテクノロジーの時間です。

CEATEC 2025の太陽誘電のブースでは、ちょっと変わったスピーカーが展示されていました。なんとそれは自転車。

自転車にスピーカーが積まれていたり、内蔵されている …のではなく、この自転車がスピーカーになって、音を鳴らしていたのです。ふっしぎ〜！

Photo: 小暮ひさのり

この不思議な現象、どうなっているのかというと、ブロック型積層電圧アクチュエーターを使った振動式スピーカー。

圧電体に電気を加えると伸び縮みする逆圧電効果を利用して、音声信号（電圧）に応じて振動を伝えるといった活用例ですね。ものすごくざっくりいうと、「電気で小さく震わせて、音を出すスピーカー」。

一般的なスピーカーと違うのは、磁石やコイルじゃなくて、電気で伸び縮みする素材を使って音を作って、伝えているってところですね。

同様の圧電体を使った振動スピーカー構造は結構前からあるアプローチですけど、太陽誘電では高変異＆低消費電力のアクチュエーターを開発。少ない電力で＆小型。でも、大きめの音が出せるのが特徴なんだとか。

ところでスピーカーどれだって？

Photo: 小暮ひさのり

これ。

チェスのコマみたいな見た目ですけど、音を出すデバイスという意味ではスピーカー。いや、実際には「これがくっつけられたモノがスピーカーになる」のです。

Photo: 小暮ひさのり

板に乗せれば板がスピーカーになりますし、カンテラに乗せればカンテラもスピーカーになります。

Photo: 小暮ひさのり

自転車はここにくっつけられていました。

ユニークなのは、この素子から音がでるんじゃなくて、振動は自転車のフレームを伝わるので、この自転車のフレーム全体から音がでるのです。不思議でしょ？（装着した付近の方が音量高めですが）

今回のデモンストレーション（自転車）は極端な例ですが、たとえば、スピーカーが置けないような限られたスペースで音楽や環境音を鳴らせるのはメリットかなと。

僕のデスクも、もはやスピーカー置く余裕ないけど、「デスク自体がスピーカーなることだ！」 みたいな解決もできそうで夢が広がりますねー。

Photo: 小暮ひさのり

それでは、ヘルメットから頭に音楽を流される姿でお別れです。頭全体から音が鳴ってる感覚で、めちゃくちゃゾワゾワしました。

これ、センサーを併用したら、背後から近づく車を音で知れたりして、便利で安全になったりするのではないかしら？ 身の回りのモノから音が出せるって、音楽以外にも色んな活用法ありそうな気がするなぁ。

Source: 太陽誘電