¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô74¡ÛÍÛÂÒ¹Ý»ØÌ¾ÌäÂê¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£·£´¡Ë¡ÛÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÍÛÂÒ¹Ý¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡££²£°£°£µÇ¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â¤ËÂæÏÑ¤«¤éÌîµåÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÛ¤òÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¶¥¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃêÁª¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÉáÄÌ¤Ë»ö¤¬Î®¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤¬Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤¯¤¸°ú¤¤ò¥È¥ì¥¤¡¦¥Ò¥ë¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¡¢´Á»ú¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢º®Íð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÍÛ¤¬Êì¹ñ¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë²¦´ÆÆÄ¤Ë¤âÆ´¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·»¤ÎÍÛÍÔ·®¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢°ÕÃæ¤ÎµåÃÄ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â»ö¤ò¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¤¯¤¸°ú¤ÍÑ»æ¤ÏÆó¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑ»æ¤ò³«¤¯¤È±¦Â¦¤Ë£Î£Ð£Â¤Î¥Ï¥ó¥³¡¢Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤Î¤ßº¸Â¦¤Ë¡Ö¸ò¾Ä¸¢³ÎÄê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ¼°¤ÏÄ¹¤¯±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÃêÁª¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»þÃ»¤Î¤¿¤á¤Ë»öÁ°ÀâÌÀ¤¬´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Î¤Ï¡¢±¿Ì¿¤òº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÛËÜ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤¬µÞ¤¤ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²ñ¸«¤Ï°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ËÍè¤Æ£³Ç¯¤Ç¡¢Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä½Å°µ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ï´õË¾¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ë¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Î±¿ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤éÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤ÏÀ¤ÏÍÛ¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¯¤¸°ú¤¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¸¢ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÀÄ´¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¹â¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¹»Ìç¤ËÂçÀª¤Î¼èºà¿Ø¤¬¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÛ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÂæÏÑ¤ËÌá¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É»þ´Ö¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¹âÅÄÈË£Ç£Í¤äÅçÅÄÍøÀµµåÃÄÂåÉ½¡¢»³ÅÄÀµÍº¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤È»ä¤¬ÂæÏÑ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀ¿°Õ¤¢¤ë¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¸«³Ø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÛ¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±£±·î£¹Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È²¾·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÂæÏÑ¿Í»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ï¤³¤ÎºÝ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤òÇ§¤áÍÛËÜ¿Í¡¢³Ø¹»Â¦¤Ê¤É¤Ë¤â¼Õºá¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ª°ã¤¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤¸¤Î°õ»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£±£µÇ¯¡¢ÌÀÂç¡¦¹â»³½Ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤Èºå¿À¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯£±£¶Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é³°¤ì¤¯¤¸¤Î£Î£Ð£Â¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤ÆÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£