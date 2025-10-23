ロンドン大相撲、帰国前の横綱をまさかの場所で発見 英騒然「何やってるんだ？」「伝説だ」
34年ぶりとなる英国ロンドン公演は大盛況
大相撲の34年ぶりとなる英国ロンドン公演が、ロイヤル・アルバート・ホールで15〜19日の5日間にわたり開催され、大盛況だった。横綱・豊昇龍（立浪）は、帰国前に意外な場所を訪問。英ファンも騒然となった。
ロンドン公演で優勝を飾った豊昇龍が、芝生の上で四股を踏む。ロッカールームで笑みを浮かべ、銅像に向かって塩もまいた。
海外サッ カー、イングランド1部プレミアリーグのチェルシーが日本時間21日、公式Xに「横綱が世界チャンピオンのホームを訪問した」として動画を公開。豊昇龍の姿は、同クラブ本拠地スタンフォード・ブリッジにあった。
プレミアの超名門と横綱のコラボレーションに英ファンも騒然となり、Xには様々な声があふれた。
「チャンピオン同士の素晴らしい出会いだ。相撲とサッカー界の世界王者たち。まさに伝説的な瞬間だったに違いない」
「みんな世界チャンピオンが大好きなんだ」
「ワオ、すごい」
「豊昇龍だ！ 現代で最も完成度が高く、才能ある力士の一人！ ブリッジで見られて嬉しい」
「豊昇龍は私の推しだ」
「もっと写真が欲しい」
「レジェンドじゃないか！」
「センターバックとしてプレーできるのか？」
「彼は何をやっているんだ」
「チェルシーファンなのか？」
「これは本当に奇妙だ（笑）」
34年ぶりとなったロンドン公演。ファンを虜にした力士たちは帰国している。
（THE ANSWER編集部）