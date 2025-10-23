Number_i神宮寺勇太、モード＆カジュアルでギャップ見せる「ミキモト」最新キャンペーン登場
【モデルプレス＝2025/10/23】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が、パートナーシップを結んでいるジュエリーブランド「ミキモト」の最新キャンペーンに登場する。モード＆カジュアルの2つのルックでギャップを見せている。
【写真】神宮寺勇太、ハイブラコスメ纏い雰囲気一変した姿
ミキモトは、11月1日より「LUCKY ARROWS」（ラッキー アローズ）の新作ペンダントを発売。アイコニックなデザインは、ミキモトのマスターピースである「矢車」をモダンに昇華させて誕生。未来を照らすお守りのような存在として日常を華やかに彩るコレクションに、新たに加わったのはラピスラズリを主役にしたペンダント。深遠なブルーの色彩美と8本の矢に共鳴するダイアモンドの輝きは、身に着ける人に幸運を呼び寄せる。
今回キャンペーンのために製作されたスペシャルムービーには、異なる2つのスタイリングで「LUCKY ARROWS」を纏った神宮寺が登場。モードからカジュアルまで、スタイルやシーンを選ばず日々に寄り添う「LUCKY ARROWS」の神秘的な輝きを見事に表現している。（modelpress編集部）
― 「LUCKY ARROWS」について
メダリオンの形がとてもかわいらしくて大好きです！さらに「お守り」のジュエリーというコンセプトが心に響きました。身に着けているだけで幸せになれる、このジュエリーでハッピーに過ごせるという考え方って素敵ですよね。特に新作のラピスラズリのブルーは深みがあって美しく、よく見ると天然石の個性が表れていて興味深かったです。そして選び抜かれた素材だけでなく、作りの繊細さからもミキモトのハイジュエラーとしてのこだわりが伝わり、改めてその凄さを感じました。
― キャンペーンを見てくださっている方へのメッセージ
グローバルキャンペーンということで、世界中の方に見てもらえることがとても嬉しいです。この「LUCKY ARROWS」を頑張った自分へ、また大切な方へのプレゼントとして、多くの方に手に取って頂き、たくさん幸せになってほしいです！
