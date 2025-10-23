えええ、こんなに種類あるの！？【ダイソー】血眼で探したい！「優秀ポーチ」

見た目よし、使いやすさよし、なのにプチプラ。そんな優秀ポーチが【ダイソー】から続々登場中！今回は東京ガールズコレクションとのコラボ商品や、高見えレザー調、透け感の可愛いアイテムまで、今すぐ探したくなりそうなアイテムを厳選してご紹介します。個性的なアイテムが揃っているから、自分だけのお気に入りが見つかるかも。

ふわふわ素材とハート型が愛らしい♡ 秋冬ポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

秋冬の新作として登場した、東京ガールズコレクションとのコラボのハート型のポーチ。ふわふわのフェイクファー素材と、ころんとした丸みのあるハート型フォルムで見た目の可愛さはもちろん、手のひらサイズで持ち歩きやすそうなのも魅力です。上品なグレーカラーの他にホワイトやピンク、ブラウンと使いやすいカラーが揃っています。カラビナ付きだから、アクセントとしてチャーム感覚でバッグなどに付けるのもありかも。

すっきりフォルムが使いやすい！ シンプルポーチ

【ダイソー】「レザー調マルチポーチベーシック」\220（税込）

シンプルで洗練された印象のポーチは、レザー調の質感と落ち着いたグレーカラーが上品で、大人のバッグにもなじみやすそう。筒状のフォルムは、@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ペンや化粧ブラシも余裕で入ります」とのことで、長さのあるアイテムの収納にもぴったり！ ループ付きなので、ハンドポーチとして使うのも良さそう。デイリーに使いやすいデザインとサイズ感で、ポーチ迷子の人も毎日使いたくなりそうなアイテムです。

中身が見えるって便利♡ 東京ガールズコレクションコラボのメッシュポーチ

【ダイソー】「化粧ポーチ（メッシュ）」\220（税込）

東京ガールズコレクションとのコラボ商品の、メッシュ素材のポーチは、ループ付きで使い勝手も◎ バッグの持ち手に引っかけたり、フックに吊るして収納したりと、外でも家でも活躍してくれそう。ブラックの透け感がほどよく、大人っぽさと実用性を兼ね備えたデザインです。レポーターとも*さんによると、サイズは約15.5㎝ × 12.5㎝とのことで、手のひらサイズなのでリップや目薬、イヤホンなどの小物の整理にぴったり。中身がひと目で確認できるから、必要なものがすぐ取り出せそうなのも嬉しいポイントです。

きらっと映える♡ 半透明のオーロラポーチ

【ダイソー】「ループ付フラットポーチ（オーロラ）」\110（税込）

キラキラと光を反射して輝く、オーロラ素材のフラットポーチ。半透明の透け感がかわいくて、持っているだけで気分が上がりそうなアイテムです。レポーターとも*さんによると、サイズは14㎝ × 11㎝とのこと。コンパクトながらちょっとした小物を入れるのにちょうど良さそうな大きさで、アクセサリー入れとして使うのも良さそうです。こちらもループ付きなので、バッグに取り付けたり、お気に入りのチャームを付けたりして自分なりの使い方が楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki