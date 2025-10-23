舞台「ボボボーボ・ボーボボ」がパワーアップ 2026年に“完全新作”上演決定
【モデルプレス＝2025/10/23】澤井啓夫氏による漫画『ボボボーボ・ボーボボ』の舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』が、2026年6月12日よりシアターGロッソにて上演することが決定した。
【写真】前作舞台「ボボボーボ・ボーボボ」主要キャスト
本作は『週刊少年ジャンプ』にて2001年から2007年まで連載された、澤井氏による伝説の不条理ギャグバトル漫画。コミックス全28巻の累計発行部数は700万部を突破しているヒット作品である。2003年にはアニメ化、さらにゲーム化などのメディアミックスも果たし、 2021年に原作連載20周年、2023年11月アニメ放送20周年を迎えた今もなお、まだまだ盛り上がりを見せている。2024年10月には舞台化され、全21巻の原作を約2時間で駆け抜けたことで大きな話題に。あれから1年、パワーアップして帰ってくる。
脚本・演出は前作に引き続き、川尻恵太氏（SUGARBOY）が担当。舞台『モブサイコ100』シリーズや、体内活劇『はたらく細胞』シリーズなど独特のセンスを武器に数多くの舞台の脚本・演出を担当してきた川尻氏が、ふたたび本作の世界観を完全新作舞台でハジけさせる。また、主演・ボボボーボ・ボーボボ役には、前作で圧巻の存在感と熱演を見せた加藤将の続投が決定した。
前作では、原作お馴染みのギャグやバトルに加え、舞台ならではの演出、歌やダンスを交えて、本作ならではのハジけた世界観を舞台上で見事に再現。完全新作の本作では、不条理ギャグの世界観をベースに、ヒーローショー準専用劇場であるシアターGロッソの舞台装置ならではの、迫力あるバトルアクションが繰り広げられる。（modelpress編集部）
原作：澤井啓夫氏『ボボボーボ・ボーボボ』（集英社 ジャンプコミックス刊）
脚本・演出：川尻恵太氏（SUGARBOY）
出演：加藤将（ボボボーボ・ボーボボ役）ほか
公演期間：2026年6月12日（金）〜6月21日（日）
会場：シアターGロッソ（〒112-0004 東京都文京区後楽 1-3-61 ジオポリス内）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前作舞台「ボボボーボ・ボーボボ」主要キャスト
◆舞台「ボボボーボ・ボーボボ」新作決定
本作は『週刊少年ジャンプ』にて2001年から2007年まで連載された、澤井氏による伝説の不条理ギャグバトル漫画。コミックス全28巻の累計発行部数は700万部を突破しているヒット作品である。2003年にはアニメ化、さらにゲーム化などのメディアミックスも果たし、 2021年に原作連載20周年、2023年11月アニメ放送20周年を迎えた今もなお、まだまだ盛り上がりを見せている。2024年10月には舞台化され、全21巻の原作を約2時間で駆け抜けたことで大きな話題に。あれから1年、パワーアップして帰ってくる。
前作では、原作お馴染みのギャグやバトルに加え、舞台ならではの演出、歌やダンスを交えて、本作ならではのハジけた世界観を舞台上で見事に再現。完全新作の本作では、不条理ギャグの世界観をベースに、ヒーローショー準専用劇場であるシアターGロッソの舞台装置ならではの、迫力あるバトルアクションが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆舞台「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜」概要
原作：澤井啓夫氏『ボボボーボ・ボーボボ』（集英社 ジャンプコミックス刊）
脚本・演出：川尻恵太氏（SUGARBOY）
出演：加藤将（ボボボーボ・ボーボボ役）ほか
公演期間：2026年6月12日（金）〜6月21日（日）
会場：シアターGロッソ（〒112-0004 東京都文京区後楽 1-3-61 ジオポリス内）
【Not Sponsored 記事】