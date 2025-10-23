Number_i神宮寺勇太「美しすぎる」カスタムしたハーレーに跨る姿公開「新しい愛車？」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/23】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が10月22日、自身のInstagramを更新。カスタムしたハーレーダビッドソンに跨る姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳Number_iメンバー「美しすぎる」カスタムしたハーレー
神宮寺は「Frisco 身軽が取り柄のスタイル 美しすぎる」とコメントし、フリスコスタイルでカスタム中のハーレーダビッドソン「Softail」に乗る写真を投稿。作業場の中央に置かれた骨組みが見えるバイクに、デニムシャツと黒のワイドパンツを合わせたラフなスタイルで跨り、真剣な表情を見せている。
ストーリーズでは同投稿を引用して「ここから始まります。打ち合わせありがとうございました」とコメントを添えていた。
この投稿には「バイク似合いすぎ」「ワイルド」「新しい愛車？」「美しすぎるのは神宮寺くんの方」「世界に1台の愛車、憧れる」「バイク姿かっこいい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
神宮寺勇太、カスタム中ハーレーに跨る姿公開
神宮寺勇太の投稿に反響
