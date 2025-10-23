Francfranc「ハンディファン」自主回収を発表 2025年製“フレ スマートハンディファン”「動作不良や発熱などの発生率が高い」
【モデルプレス＝2025/10/23】インテリアショップ・Francfranc（フランフラン）が10月23日、2025年3月から6月まで販売されていた「フレ スマートハンディファン（2025年製）」の自主回収を行うことを発表した。
【写真】Francfranc、ハンディファンを自主回収 対象商品画像公開
同社は「このたび、弊社が2025年3月から6月まで販売いたしました『フレ スマートハンディファン（2025年製）』につき、商品不良（充電ICの不具合による動作不良や発熱など）の発生率が高い状況にあることから、関係省庁との協議を踏まえ、対象商品を自主回収することといたしました」と報告。「ご購入いただいたお客様には、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「本件の不良に起因した内蔵のリチウムイオン電池への影響はございません」とした。
また、「お手元に対象商品をお持ちのお客さまは、ご使用を中止いただき、下記記載の商品回収のお申込みをお願いいたします。また、商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます」と説明。最後には「本件を厳粛に受け止め、品質管理体制のさらなる強化を図り、再発防止に努めてまいります。何卒ご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
なお、同社は公式サイトやSNSでも謝罪文を掲載し、対象商品や申込み方法をアナウンスしている。（modelpress編集部）
【対象商品】
※対象商品はすべて「2025年製」
【対象製造ロット番号】
・F250404、F250505、F250606、F251212、F252020、F252121、F252222
・B250505、B250606、B250707、B250808
