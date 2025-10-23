ミスド人気の「ポン・デ・ショコラ」10月29日発売 チョコを存分に味わう4種のラインアップ
【モデルプレス＝2025/10/23】ミスタードーナツでは、毎年好評の「ポン・デ・ショコラシリーズ」を全4種のラインアップで、10月29日（水）から期間限定で発売する。
もちもち食感で人気のポン・デ・リング生地をショコラ風味に仕立てた同シリーズは、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加え、口の中に広がるチョコレートの香りが特長となっている。今年のラインアップは、定番の2種、昨年好評を博した生チョコレートトッピング、そして濃厚ショコラカスタードを新たに加えた4種構成だ。
・ポン・デ・ショコラ
ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、シンプルなグレーズをコーティングした一品。もちもち食感とともにショコラの風味をシンプルに味わえる。
テイクアウト：183円
イートイン：187円
・ポン・デ・ダブルショコラ
ポン・デ・ショコラ生地に、さらにチョコレートをコーティング。ショコラの風味とチョコレートの組み合わせは、ショコラ好きには特におすすめのドーナツとなっている。
テイクアウト：194円
イートイン：198円
・ポン・デ・濃厚ショコラカスタード ＜新商品＞
ポン・デ・ショコラ生地の上に、カスタードのコクとチョコレートが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピングし、チョコづくしのリッチな味わいを実現した。
テイクアウト：237円
イートイン：242円
・ポン・デ・生チョコショコラ
ポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げた一品。昨年も好評だった濃厚でコク深い味わいを形にした。
テイクアウト：237円
イートイン：242円
販売期間：10月29日（水）〜 2026年2月下旬 順次販売終了予定
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
